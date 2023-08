Zotac Rilis Mini PC Zbox E Series dan C Series, Bawa Spesifikasi Terkini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Zotac kembali menunjukan keahliannya dalam menyediakan hardware ukuran compact alias ringkas. Kini mereka mengumumkan produk terbaru lini Mini PC yang membawa spesifikasi terkini.Zotac meluncurkan ZBOX E Series dan C Series yang tersedia dalam beberapa model. Zotac merancang Mini PC terbaru dengan pilihan spesifikasi dan skenario penggunaan yaitu untuk kebutuhan office work, content creator, hingga gamer dan live streamer.Pada ZBOX E Series diperkenakkan model Magnus One ERP74070C dan ERP74070W. varian pertama hadir dengan form factor Mini PC kapasitas 8,3L. Seri Magnus One menawarkan prosesore Intel Generasi ke-13 Core i7-13700 yang didukung Nvidia GeForce RTX 4070.Versi yang lebih ringkas lagi yaitu Magnus One EN374070C memiliki casing lebih kecil dengan kapasitas 2,6L. Spesifikasinya justru makin mumpuni dengan prosesor Intel Generasi ke-13 Core i7-13700HX dan Nvidia GeForce RTX 4070 versi mobile.Keduanya dilengkapi konektivitas WiFi 6 dan I/O Port komplit untuk kebutuhan live streaming yang terhubung ke perangkat lain. Tidak hanya itu model casing kedua Zotac ZBOX E Magnus One juga tetao mendukung kemampuan upgrade atau ekspansiZotac ZBOX C Series menawarkan Mini PC desain ringkas untuk kebutuhan office work atau sehari-hari. Desain yang ramping didapatkan lewat adopsi teknologi passive cooling sehingga performanya senyap.Di sini ditawarkan tiga varian yaitu C1669, C1649, dan C1629 Nano. Desain paling ringkas hadir dalam casing kapasitas 1,79L yang tersedia dengan prosesor Intel Generasi ke-13 Core i3, Core i5, dan Core i7.Sistem teknologi pendingin pasif juga didukung lewat desain casing model honeycomb. Tidak ada komponen yang bergerak atau berputar di dalamnya membuat kinerjanya lebih senyap dan usia penggunaan lebih panjang.Zotac ZBOX C Series juga tetap menyediakan fitur untuk upgrade maupun ekspansi dengan mudah. Jadi penggunanya tetap bisa memiliki basis Mini PC yang spesifikasi dan performanya makin mumpuni.