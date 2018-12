Ponsel Lipat Agar Generasi Z Tidak Kecanduan Ponsel?

: Laporan terbaru New York Post membahas sejumlah anggora Generasi Z, yang lahir pada pertengahan tahun 1990 hingga pertengahan tahun 2000, tidak lagi tertarik pada smartphone dan menggantikannya dengan ponsel model lama.Anggota generasi yang mulai menggunakan perangkat seperti Alcatel 2051 dan Pantech Breeze 4 ini didorong oleh keinginan untuk berhenti merasa gelisah dan depresi. Anggota lainnya mengalami insomnia akibat terlalu sering menggunakan smartphone.Salah satu kekurangan terbesar dari ponsel tanpa internet untuk Generasi Z adalah tidak memungkinkan untuk melacak keberadaan mereka atau menerima iklan bertarget. Di sisi lain, perangkat ini tidak akan membantu pengguna untuk menemukan jalan dari titik A ke B karena tidak memiliki GPS.Riset terbaru ini menyebut bahwa sebagian besar remaja merasa lebih percaya diri saat menggunakan aplikasi media sosial. Baik Apple dan Google menambahkan fitur baru pada tahun ini, memungkinkan pengguna iOS dan Android untuk mengawasi penggunaan smartphone dan aplikasi.Aplikasi iOS bernama Screen Time dan DigitalWellbeing pada Android juga memungkinkan pengguna untuk menghitung jumlah waktu yang dihabiskan per hari pada aplikasi tertentu.Meskipun demikian, laporan New York Post menilai fitur ini masih belum cukup mampu meyakinkan sejumlah anggota generasi ini bersikukuh untuk menggunakan ponsel lipat model lama.Salah satu anggota ini menggunakan ponsel lipat model lama karya Samsung yang dibelinya di situs e-commerce dan mengaku tidak menyesal melakukannya. Sebab, smartphone dinilai lebih mendistraksi fokus ketimbang menimbulkan rasa percaya diri.(MMI)