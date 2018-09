Inikah Nama Tiga iPhone Tahun Ini?

Apple akan mengadakan acara bernama "Gather Round" pada minggu ini. Dalam acara itu, Apple kemungkinan akan meluncurkan beberapa produk barunya. Salah satunya iPhone. Menurut rumor yang beredar, Apple akan meluncurkan tiga iPhone baru tahun ini.Ketiga iPhone baru itu antara lain satu varian baru dari iPhone X, iPhone berlayar LCD 6,1 inci dengan harga yang lebih terjangkau dan ponsel yang diduga bernama iPhone XC.Rumor menyebutkan bahwa penerus dari iPhone X akan dinamai iPhone XS sementara model dengan layar yang lebih besar akan dinamai iPhone XS Max, seperti yang disebutkan oleh The Verge.Sementara itu, sebuah slide presentasi yang diduga berasal dari operator Tiongkok beredar di situs media sosial Weibo.Berdasarkan slide itu, tiga iPhone yang akan Apple rilis tahun ini akan dinamai iPhone XS, iPhone XS Plus dan iPhone XC. Penamaan ini memang lebih sesuai dengan gaya penamaan yang selama ini Apple gunakan.Slide itu juga menunjukkan harga dari ketiga iPhone itu untuk pasar Tiongkok. Apple menghargai iPhone XC USD699 (Rp10,4 juta), iPhone XS USD900 (Rp13,4 juta) dan iPhone XS Plus USD1000 (Rp14,9 juta).Selain itu, juga beredar bocoran gambar dari iPhone XC yang menunjukkan gambar dari beberapa prototipe ponsel itu. Apple tampaknya akan menyediakan iPhone XC dalan tiga pilihan warna, yaitu merah, putih dan biru.Tentu saja, tidak tertutup kemungkinan bahwa rumor ini salah. Untungnya, Apple akan mengadakan acara peluncuran pada 12 September mendatang. Jadi, Anda tidak perlu harus menunggu lama.(MMI)