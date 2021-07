Melinda French Gates akan Tinggalkan Yayasan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Melinda French Gates dan Bill Gates baru-baru ini mengumumkan rencana perceraian mereka. Pengumuman ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait dengan kerjasama keduanya di Bill and Melinda Gates Foundation, yang belum terjawab.Mengutip The Verge, pernyataan baru dari yayasan tersebut menawarkan kejelasan bahwa keduanya mungkin tidak akan bekerjasama dalam memimpin lembaga tersebut. Yayasan menyebut bahwa Melinda French Gates akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua Bersama dan Wali.Keputusan ini akan diambil French-Gates apabila dirinya atau Bill Gates memutuskan bahwa mereka tidak dapat lagi bekerja bersama setelah dua tahun. Masih belum tersedia informasi terkait cara organisasi ini menentukan soal jangka waktu tersebut.CEO Bill and Melinda Gates Foundation Mark Suzman mengumumkan masa percobaan selama dua tahun pasca-perceraian keduanya, bersamaan dengan komitmen tambahan senilai USD15 miliar (Rp218,2 triliun) dari Melinda dan Bill untuk upaya yayasan dalam memerangi kemiskinan, penyakit, dan ketidakadilan.Suzman juga menyampaikan bahwa baik Gates dan French-Gates memutuskan untuk menambah jumlah wali yayasan amal tersebut. Suzman menjelaskan bahwa wali tambahan tersebut akan menghadirkan perspektif baru, membantu memandu alokasi sumber daya dan arahan strategis, serta memastikan stabilitas dan keberlanjutan dari yayasan.Selain itu, pernyataan resmi yang dirilis Bill and Melinda Gates Foundation menyebut bahwa Gates dan French-Gate berkomitmen penuh dalam melanjutkan kerjasama secara konstruktif di yayasan tersebut.Namun, apabila French-Gate mengundurkan diri setelah dua tahun, Suzman mengindikasikan bahwa French-Gate akan tetap berdonasi dengan menggunakan mereknya. French-Gate alan menerima sumber daya personal dari Bill untuk upaya filantropisnya.Sumber daya ini akan sepenuhnya terpisah dari dana abadi yayasan, yang tidak akan terpengaruh. Jumlah sumber daya ini belum diketahui, namun mengingat kekayaan pribadi Melinda yang dilaporkan signifikan, pekerjaan filantropisnya mungkin tidak banyak terhambat.Sebagai informasi, Gates dan French-Gates telah mengundurkan diri dari posisi mereka di Microsoft sejak lama, namun tetap memiliki dampak besar ke seluruh dunia melalui berbagai upaya yang dilakukan via yayasan.Bill and Melinda Gates Foundation baru-baru ini terfokus pada upayanya dalam memerangi pandemi Covid-19, mendonasikan sebanyak USD250 juta (Rp3,6 triliun) ke upaya pengembangan vaksin dan perawatan lainnya pada tahun 2020 lalu.Pada bulan Mei lalu, yayasan ini berkomitmen untuk mendonasikan sebesar USD2,1 miliar (Rp30,6 triliun) selama lima tahun mendatang untuk upaya pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan kepemimpinan perempuan.(MMI)