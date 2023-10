Berita Teknologi Terpopuler, Sega di Thailand Game Show hingga AIC 2023

Sega Umumkan Kehadiran di Ajang Thailand Game Show 2023

Apple MacBook Pro dan MacBook Air M3 Rilis Tahun Depan



18 Tim Bersiap untuk AOV International Championship 2023

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Senin, 16 Oktober 2023 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Menyusul ajang Thailand Game Show 2023, Sega mengumumkan partisipasi mereka di acara tersebut yang digelar di Queen Sirikit National Convention Center pada tanggal 20-22 Oktober 2023.Menurut informasi yang diterima Medcom.id, Sega akan menggelar booth khusus yang menyediakan demo ke franchise terkini mereka. Pengunjung bisa menjajal Sonic Superstars, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Like a Dragon: Infinite Wealth, Endless Dungeon dan Persona 3 Reload.Baca “Sega Umumkan Kehadiran di Ajang Thailand Game Show 2023” di sini Apple MacBook Pro dengan chipset M3 diperkirakan akan dirilis pada awal tahun 2024 mendatang, sedangkan MacBook Air dengan chipset M3 akan meluncur beberapa bulan setelahnya, menurut Mark Gurman dari Bloomberg.Dalam unggahan terbaru ini di newsletter Power On, Gurman melaporkan bahwa MacBook Air 13 inci dan 15 inci kini tengah menjalani tahap Engineering Verification Test (EVT), salah satu tahap pengembangan yang dilakukan Apple.Baca “Apple MacBook Pro dan MacBook Air M3 Rilis Tahun Depan” di sini Garena resmi mengumumkan turnamen AoV International Championship (AIC) 2023 akan dimulai pada 9 November 2023 hingga 24 Desember 2023.Sebanyak 18 tim terbaik dari Arena of Glory (AOG), AOV Star League (ASL), Garena Challenger Series (GCS), dan RoV Pro League (RPL), akan bersaing dalam empat tahap untuk meraih trofi juara AIC 2023 dan bagian terbesar dari prize pool senilai USD500.000.Baca “18 Tim Bersiap untuk AOV International Championship 2023” di sini