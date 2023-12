Berita Teknologi Terpopuler, Tanggal Trailer GTA 6 hingga Dragon Gaiden - The Man Who Erased His Name

Advertisement

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Minggu, 3 Desember 2023 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Rockstar Games mengumumkan tanggal tayang perdana trailer untuk Grand Theft Auto (GTA) 6 pada 5 Desember 2023 mendatang. Informasi ini disampaikan Rockstar Games melalui berbagai akun jejaring sosial miliknya.Trailer GTA 6 tersebut akan diluncurkan pada pukul 9.00 pagi waktu ET atau pukul 21.00 WIB, dan masyarakat dapat mengaksesnya via berbagai platform, termasuk saluran YouTube serta jejaring sosial resmi Rockstar Games lainnya.Baca “Tanggal Trailer Grand Theft Auto (GTA) 6 Dirilis” di sini Acer memiliki lini laptop yang lengkap untuk pasar Indonesia. Rangkaian produk Acer dirancang untuk memenuhi setiap kebutuhan penggunanya, termasuk dalam hal produktivitas dan pendidikan.Salah satu seri unggulan pada segmen ini adalah Acer Aspire 5 Slim 13th Gen. Sebagai perangkat yang menawarkan keseimbangan antara kinerja dan portabilitas, Aspire 5 Slim hadir dengan performa tinggi, kemampuan multitasking yang lancar, serta konektivitas yang cepat.Baca “Acer Aspire 5 Slim 13th Gen, Laptop Ramping dan Kencang untuk Produktivitas” di sini Seri Like a Dragon terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Jika kamu belum mengetahuinya, game ini merupakan bagian dari Yakuza, game unggulan milik Sega yang sudah hadir sejak tahun 2005.Studio Ryu Ga Gotoku Studio kali ini meneruskan kisah si tokoh utama legendaris, Kazuma Kiryu, dalam Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Saya merupakan pemain seri Yakuza, walau tidak mengikuti sejak era konsol jadul.Baca “Cerita Preman Kelas Kakap di Like a Dragon Gaiden - The Man Who Erased His Name” di sini