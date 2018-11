YouTube Uji Fitur Iklan Baru

: YouTube mengumumkan perubahan terkait cara penyajian iklan di jejaring sosial miliknya, melalui unggahan di blog resminya. Perubahan ini akan dimulai dari desktop, dan lanjut ke aplikasi versi mobile dan TV.Perubahan ini berupa fitur yang menyajikan dua iklan berturut yang dapat dilewati sebelum memulai pemutaran video. Penonton yang menguji fitur baru ini akan memiliki pilihan menonton kedua iklan sebelum memutar video, atau menyaksikan lebih banyak iklan.YouTube menyebut bahwa penonton yang menyaksikan iklan berturut sebelum konten dimilai ini akan menyaksikan sebesar 40 persen iklan selama video mereka diputar.Berdasarkan penelitian YouTube, pengiklan memperoleh peningkatan pencapaian unik sebesar delapan hingga 11 persen.Metrik tersebut mengukur jumlah satu penonton menonton iklan tertentu. Pengukuran ini menyebit bahwa semakin sedikit penonton YouTube terganggu oleh iklan saat menonton, semakin besar peluang penonton menyaksikan iklan yang disajikan.Menariknya, jumlah penonton YouTube di televisi meningkat secara signifikan, lebih cepat jika dibandingkang dengan pertumbuhan jumlah penonton di desktop atau via perangkat mobile. Secara keseluruhan, sebanyak 180 juta jam konten YouTube ditonton via televisi per hari.Selain itu, lebih banyak penonton YouTube menemukan konten dari halaman Home YouTube jika dibandingkan dengan dari email.Selama tiga tahun terakhir, pengguna telah meningkatkan jumlah waktu yang dihabiskan untuk menikmati konten yang ditemukan di halaman Home YouTube.(MMI)