START Women in Tech 2021, Dorong Perempuan Indonesia Berkontribusi di Industri Teknologi

Jakarta: Tokopedia melalui Tokopedia Academy baru saja sukses menggelar acara START Women in Tech 2021 untuk yang kedua kalinya. Sebagai perusahaan teknologi, Tokopedia berkomitmen dalam menciptakan peluang bagi siapa pun yang ingin mewujudkan mimpinya, termasuk bagi seluruh talenta digital di Indonesia untuk terus dapat memiliki ruang berkembang dan berkarya.



Salah satu upaya untuk mendorong hal tersebut adalah dengan menghadirkan wadah yang dapat menjadi sarana bagi seluruh pegiat teknologi agar memiliki akses untuk belajar, bertukar pikiran, hingga mendapatkan wawasan serta inspirasi dari para pakar di bidangnya.



Melalui START Women in Tech yang diadakan pada 27 November 2021, Tokopedia menghadirkan konferensi bertajuk “Empower Women, Revolutionize Technology Together” dengan harapan mengajak lebih banyak lagi pegiat teknologi, khususnya perempuan agar dapat mengambil peran berkontribusi dan mendorong inklusivitas di industri yang akan selalu berkembang ini.

Hadirkan Pemimpin Perempuan Inspiratif

Sesi Breakout Stage Bagikan Rangkaian Sesi Edukatif



Diadakan secara virtual dan ditonton lebih dari 97 ribu kali, simak apa saja keseruan dari acara START Women in Tech 2021, berikut ini.Acara dibuka oleh kata sambutan dari Sekertaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ir. Suharti, M.A., Ph.D, Sekertaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba, S.T., MSEE, serta Jamshed M. Kazi, UN Women Representative di Indonesia dan Liaison untuk ASEAN.Setelah sesi pembukaan dan kata sambutan, acara dilanjutkan oleh rangkaian keynote yang dibawakan oleh pemimpin-pemimpin perempuan yang memiliki kontribusi dalam menciptakan berbagai inovasi pada industri teknologi di bidangnya masing-masing.Mereka tidak hanya menceritakan perjalanan karir dan cara melebarkan sayap di industri ini, namun juga membuka mata dan pikiran kita semua tentang pentingnya andil seorang perempuan dan kemampuan luar biasa yang dimiliki, yang mungkin tidak disadari oleh banyak perempuan untuk dapat memberikan dampak terhadap perkembangan teknologi.Mulai dari COO Tokopedia Melissa Siska Juminto, Senior VP of Data Protection & Privacy Office Tokopedia Leny Suwardi, VP of Public Policy & Government Relations Astri Wahyuni, hingga Chief Commercial Expansion Gojek Catherine Sutjahyo, seluruh pembicara sekaligus pemimpin perempuan teknologi ini berhasil memukau ribuan partisipan yang hadir dengan berbagai cerita yang inspiratif dan mendorong antusiasme pegiat teknologi untuk dapat memulai langkahnya di bidang tersebut.Pada sesi keynote Melissa Siska Juminto, selaku COO Tokopedia dia menyampaikan bahwa dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, kita bisa bersama-sama mengembangkan industri teknologi."Teknologi diharapkan tidak hanya diperuntukkan bagi satu gender saja. Siapa pun memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk berkembang dan hal ini seharusnya selalu kita terapkan pada kehidupan sehari-hari," kata Melissa.

Dengan membawa lebih dari 30 pembicara, START Women in Tech juga menghadirkan dua breakout stage, yaitu professional stream dan student stream. Masing-masing stream terdiri atas enam sesi. Pada sesi student stream, President Director dan Pendiri Binar Academy Alamanda Shantika menyampaikan pentingnya keterlibatan perempuan secara langsung di dalam kegiatan teknologi.



Lalu, ada pula Nathania Sutedja atau yang akrab dipanggil Nissie. Nissie merupakan Engineering Manager untuk Android Tokopedia dan telah mendorong banyak inovasi khususnya pada Tokopedia Android seperti Feed Revamp, TopChat dan Tokopedia Play. Nissie berbagi cerita bagaimana awal mula ia tertarik kepada teknologi, dan apa yang membuatnya memutuskan untuk berkarir di industri teknologi.



"Ke depannya, Tokopedia akan kembali menghadirkan rangkaian konferensi teknologi demi terciptanya talenta-talenta digital berkualitas yang dapat membawa lebih banyak lagi perubahan serta inovasi untuk industri teknologi di Indonesia," ucap Nissie.



Jika Anda ingin menyaksikan kembali acara START Women in Tech, silakan klik di sini. Jangan lupa bergabung bersama Tokopedia Academy Women in Tech Community hub. Dengan bergabung, Anda bisa belajar, mengasah potensi serta mengeksplorasi kemampuan untuk menjadi talenta digital kelas dunia lewat berbagai kegiatan webinar, workshop, hingga hackathon.



Untuk informasi selengkapnya tentang Women in Tech Community hub, silakan kunjungi link ini, ya! Acara START Women in Tech didukung oleh sejumlah mitra, termasuk Google Cloud Platform, Intel, Deloitte, New Relic, dan Bank Bumi Arta.

(ROS)