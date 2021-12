Twitter Beri Penghargaan untuk Brand

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Twitter mengumumkan penghargaan BestofTweets 2021 untuk wilayah Asia Tenggara, daftar tahunan yang dihadirkan sebagai cara merayakan dan memberikan penghargaan bagi merek dengan kampanye Twitter paling menarik dan berdampak.“Pemenang tahun ini meningkatkan standar di Twitter dengan melibatkan insight dari percakapan yang terjadi di Twitter. Mereka tidak takut untuk memimpin percakapan dan bukan hanya mengikuti,” ujar Brand Strategist Twitter Next Southeast Asia Avril Chua.Salah satu merek yang mendapatkan penghargaan dari Twitter tahun ini adalah Grab Indonesia. Pemilik akun GrabID ini mendapatkan penghargaan untuk Best Campaign for Driving Positive Change in Society.GrabID dinilai berhasil menggunakan Twitter secara efektif untuk mendukung pekerja garis depan dan masyarakat terdampak COVID-19, melalui kampanye #BersatuUntukIndonesia. Pada kampanye ini, GrabID menggandeng perusahaan lokal seperti Bukalapak, menginisiasi pengumpulan dana untuk fasilitas dan pekerja di ranah kesehatan.Selain itu, kampanye ini juga ditujukan untuk komunitas kurang beruntung seperti penjual kaki lima yang mengalami kesulitan akibat regulasi pembatasan mobilitas atau lockdown yang diterapkan oleh pemerintah.Dengan target awal menghimpun Rp1 miliar, kampanye ini berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp20 miliar. Selain GrabID, GoPay turut menjadi nama yang disebutkan Twitter sebagai satu dari sejumlah peraih penghargaan dari Twitter ini.GoPay memperoleh penghargaan untuk Best Connection to Culture, karena melibatkan kebutuhan hiburan masyarakat Indonesia selama lockdown, serta popularitas dari serial Netflix populer, Money Heist, untuk memimpin percakapan soal layanannya.Berdasarkan observasi bahwa hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang menggunakan kartu kredit, GoPay meluncurkan kerjasama dengan Netflix, memungkinkan masyarakat untuk mendaftar sebagai pelanggan berbayar Netflix, bahkan tanpa kartu kredit.Kolaborasi dua merek besar ini dalam kampanye ditampilkan dengan pembajakan akun Twitter GoPay oleh akun Netflix Indonesia, dan mengusung gaya serupa serial Money Heist. Tidak hanya percakapan antara dua merek besar, hal ini juga memicu pengguna Twitter membahas keduanya sehingga kampanye ini menjadi viral di Twitter.Merek asal Indonesia lain yang juga mendapatkan penghargaan Best of Tweets 2021 ini adalah AQUA, yang memenangkan penghargaan Best #OnlyOnTwitter karena mampu menjadi merek terbaik yang memanfaatkan kanvas kreatif di Twitter melalui kampanye #RamadanBersamaAqua 2021.AQUA mengundang komunitas Twitter untuk membagikan momen Ramadan paling menarik, dan untuk tiap tweet, AQUA akan memberikan donasi untuk membantu pihak yang membutuhkan.Merek ini bekerja sama dengan Twitter dalam mendistribusikan tweet menghangatkan hari tersebut ke billboard digital di seluruh persimpangan tersibuk di Jakarta. Kampanye corong penuh ini diwujudkan melalui rangkaian solusi iklan Twitter.AQUA juga melibatkan influencer seperti penyanyi Raisa untuk mendorong masyarakat Indonesia dalam membagikan harapan dan positivitas di linimasa Twitter dengan tagar #TweetYourMagic.