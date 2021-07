Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Sapa Konsumen Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Samsung Electronics Indonesia (SEIN) secara resmi mengumumkan kehadiran Galaxy Note20 Ultra 5G di Indonesia. Selain jaringan 5G, smartphone ini juga hadir dengan dukungan kapasitas RAM lebih besar.“Dengan Power to Work yang maksimal, Galaxy Note20 Ultra 5G menawarkan pengalaman multitasking terbarukan bagi pengguna untuk do more di berbagai kegiatan sehari-hari, di mana pun dan kapan pun,” ujar Head of Product Marketing IT and Mobile Samsung Electronics Indonesia Selvia Gofar.Tagline Power to Work dipilih Samsung karena versi Galaxy Note20 Ultra 5G ini hadir dengan bekal RAM lebih besar jika dibandingkan dengan varian yang lebih dahulu diperkenalkan, dengan dukungan RAM berkapasitas 8GB.RAM berkapasitas 12GB tersebut juga diklaim Samsung telah didukung oleh teknologi RAM LPDDR5 berkemampuan menyuguhkan performa dengan pin speed 6.400Mbps dan transfer data hingga 51,2Gbps.Samsung juga membekali Galaxy Note20 Ultra 5G dengan fitur Link to Windows, memungkinkan pengguna untuk menjalankan lebih dari satu aplikasi secara berdampingan, baik di smartphone maupun di PC.Fitur ini juga diklaim Samsung memudahkan pengguna untuk berkirim pesan, serta melakukan gestur drag and drop untuk memindahkan foto dari smartphone ke PC, memeriksa notifikasi smartphone, hingga melakukan dan menerima panggilan secara langsung dari PC yang terhubung ke Galaxy Note20 Ultra 5G.Samsung juga mengklaim fitur ini memungkinkan pengguna memainkan game smartphone di PC menggunakan mouse dan keyboard. Fitur lain yang juga tersedia di smartphone ini yaitu Samsung Dex, memungkinkan pengguna menghubungkan ponsel secara nirkabel ke Samsung Dex dan menampilkan tampilan pada smartphone tersebut ke Smart TV.Selain RAM besar, Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G juga didukung oleh chipset prosesor Exynos 990, diklaim mampu menyuguhkan pengalaman multimedia hingga gaming di level lebih tinggi, serta mendukung refresh rate 120Hz pada layar.Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G telah tersedia bagi seluruh konsumen di Indonesia mulai tanggal 26 Juli 2021 dan ditawarkan dalam warna Mystic Bronze dan Mystic Black, dengan harga dari Rp16.999.000 untuk varian 12GB/256GB dan Rp18.999.000 untuk varian 12GB/512GB.(MMI)