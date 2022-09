TikTok Now Resmi Hadir di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: TikTok resmi mengumumkan aplikasi terbarunya di Indonesia, bertajuk TikTok Now. TikTok menyebut aplikasi ini dihadirkan sebagai cara baru untuk menghibur sekaligus menghubungkan sesama komunitas di TikTok.Dalam TikTok Now, pengguna juga akan menerima permintaan harian untuk merekam video berdurasi 10 detik atau permintaan mengunggah foto. Selain itu, pengguna juga dapat menggunakan kamera depan dan kamera belakang dari perangkat yang digunakan.Namun, TikTok menjelaskan bahwa konten di TikTok Now hanya dapat diambil sebanyak satu kali dalam sehari, meski pengguna dapat menghapus konten yang telah diunggah dan membuat ulang satu konten baru.TikTok menjelaskan bahwa jika pengguna belum mengunggah satu konten dalam satu hari, maka TikTok akan mengirimkan notifikasi peringatan kepada pengguna. Di laman profil TikTok Now, aplikasi ini akan mengusung tabel berbentuk kalender dengan setiap tanggal menampilkan satu konten yang sudah dibuat di hari itu.Sebagai informasi, TikTok Now tengah dalam tahap uji coba selama beberapa pekan mendatang. Di Indonesia, TikTok Now dapat diakses dengan mengunduh aplikasi baru TikTok Now, sedangkan di wilayah ini, TikTok Now terintegrasi dalam aplikasi TikTok.Dengan TikTok Now, TikTok mengklaim bahwa kreator konten dapat memegang kendali untuk memutuskan siapa yang dapat melihat atau terlibat dengan konten mereka. Selain itu, kreator juga memiliki kuasa untuk memblokir orang lain dan memilih komentar yang dapat muncul di konten.Kreator juga dapat melaporkan perilaku yang melanggar panduan komunitas TikTok untuk ditinjau. Sebelumnya, TikTok membantah laporan yang menyebut perusahaannya mengalami pembobolan setelah kelompok peretas mengunggah gambar terkait yang mereka klaim sebagai database TikTok berisi kode sumber platform dan informasi pengguna.Sebagai respon dari tuduhan tersebut, TikTok menyebut timnya tidak menemukan bukti terkait dengan pembobolan keamanan. Peretas membagikan gambar tersebut ke forum peretasan. Peretas menyebut mereka memperoleh data tersebut dari server yang digunakan oleh TikTok.