Apple Watch Ultra 2: Jam Tangan Pintar untuk Petualang Sejati

Jakarta: Buat para adventure enthusiast udah pada tau belum tentang Apple Watch Ultra 2? Kalau belum, baca artikel ini sampai habis!Gak cuma kekinian, jam tangan pintar ini dirancang khusus untuk petualang sejati dengan berbagai fitur canggih yang akan bikin petualangan kamu lebih seru dan aman. Yuk intip beberapa keunggulan yang membuat Apple Watch Ultra 2 begitu tangguh dan istimewa!Apple Watch Ultra 2 hadir dengan S9 SiP yang mendukung fitur ‘Gerakan Ketuk Dua Kali’. Menariknya, fitur ini memungkinkan kamu untuk mengontrol jam tangan tanpa harus menyentuh layar.Untuk menggunakan fitur ini, kamu cukup mengetuk layar dua kali dengan ibu jari. Jadi, meski sedang mengenakan sarung tangan, tangan kotor ataupun basah, kamu tetap bisa mengontrol Apple Watch Ultra 2. Selain itu, fitur ini juga dapat memudahkan pengguna dengan keterbatasan penglihatan atau motorikApple Watch Ultra 2 dirancang untuk menantang batas-batas keberanian dan petualangan. Kalau kamu suka petualangan, apalagi yang berhubungan sama air, Apple Watch Ultra 2 bakalan jadi sahabat terbaikmu! Kemampuannya dalam menahan air hingga kedalaman 100 meter membuat aktivitas berenang hingga menyelam tidak lagi jadi hambatan!Apple Watch Ultra 2 juga memiliki desain yang tangguh. Terbuat dari titanium yang kuat tapi tetap ringan menjadikan jam tangan pintar ini tahan benturan. So, are you ready for the next water adventure?Daya tahan baterai Apple Watch Ultra 2 yang lama sangat menguntungkan saat dipakai dalam berpetualang.Dengan daya tahan baterai hingga 72 jam dalam mode daya rendah, kamu dapat menggunakan Apple Watch Ultra 2 untuk melacak aktivitas sepanjang hari, mendengarkan musik tanpa perlu khawatir baterai habis saat sedang berkemah atau hiking, serta menggunakannya sebagai kompas atau peta saat kamu menjelajahi tempat baru.Daya tahan baterai Apple Watch Ultra 2 yang lama menjadikannya sebagai pendamping yang sempurna untuk petualangan outdoor!Nah, buat kamu yang lagi mikir-mikir untuk memiliki Apple Watch Ultra 2, sekarang adalah waktu yang tepat! Soalnya, iBox sedang mengadakan promo spesial untuk Apple Watch Ultra 2 yang berlangsung mulai tanggal 9 sampai dengan 30 Desember 2023.Dengan memanfaatkan promo ini, kamu dapat menikmati fasilitas bebas cicilan selama 1 bulan! Beli Apple Watch Ultra 2 jadi lebih ringan deh buat kantong kamu! Plus, buat yang membeli selama promo, kamu akan mendapatkan Voucher MyEraspace senilai 500 Ribu! Untung banget kan?Jadi, tunggu apalagi? Mumpung promonya masih ada, dapatkan Apple Watch Ultra 2 di store iBox terdekat atau kunjungi ibox.co.id untuk jaminan produk asli dan bergaransi resmi.Kamu juga bisa mampir ke iBox Official Store di Shopee untuk pengalaman belanja produk Apple yang lebih mudah, aman, dan terpercaya. Jangan cuma ikut tren, tetapi jadilah pelopor gaya hidup aktif dan terdepan dengan Apple Watch Ultra 2!