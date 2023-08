Wonder Reader, Wakil Indonesia Sekaligus Top 3 Google Solution Challenge 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Setelah menempuh proses selama enam bulan, tim Wonder Reader sukses menjadi salah satu pemenang program Google Solution Challenge 2023 yang diumumkan di acara Demo Day pada Kamis 3 Agustus 2023 lalu. Wonder Reader terpilih menjadi Top 3 bersama dengan Buzzbusters dari Bolivia dan HeadHome dari Singapura.Jason Christian Hailianto (21), team leader Wonder Reader, mengungkapkan antusiasmenya saat mengetahui timnya disebut sebagai pemenang. “Kami sangat bangga menjadi perwakilan dari Indonesia yang pertama kali masuk ke Top 3 dalam program ini. Kami berterima kasih atas dukungan dari teman-teman di komunitas GDSC dan teman-teman serta keluarga.”Bagi Jason Christian, ini merupakan kemenangan keduanya setelah tahun 2021 juga berhasil masuk Top 10 bersama Aric Hernando dan Jason Jeremy Wijadi.Dalam sesi presentasi di acara Demo Day, tim Wonder Reader menyampaikan bahwa mereka ingin menciptakan dampak dan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama penyandang tunanetra.Visi mereka adalah dapat menyediakan display Braille yang dapat diakses semua orang. Mereka juga terbuka untuk kolaborasi skala besar dalam mendesain ulang konsep Wonder Reader sesuai kebutuhan.Jason Jeremy Wijadi turut menegaskan, ke depannya, mereka menargetkan untuk membuat 10 buah Wonder Reader dalam bentuk DIY kit yang dilengkapi dengan bahan dan instruksi sederhana sehingga memudahkan komunitas ketika membuatnya."Kesepuluh alat ini adalah prototipe ketiga dan kami ingin memastikan kualitasnya konsisten karena ini menjadi langkah penting untuk Wonder Reader beredar di pasaran.”Google Solution Challenge 2023 Demo Day merupakan acara puncak yang menghadirkan 10 tim terbaik, setelah melewati seleksi ketat lebih dari 2.000 pendaftar dari 76 negara, untuk mempresentasikan solusi yang mereka kembangkan.Dari kesepuluh proyek ini kemudian dipilih pemenang berdasarkan seberapa besar dampak yang dihasilkan dan penggunaan setidaknya satu teknologi Google dalam berkontribusi terhadap satu atau beberapa United Nations Sustainable Development Goals.Setiap pemenang akan menerima hadiah sebesar USD3.000 per anggota tim, disertakan dalam Google Developers Blog dan masih terus mendapatkan pendampingan dari pakar Google untuk mengembangkan alat.