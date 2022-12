EcoFlow Segera Hadirkan Pembangkit Listrik Portabel Serbaguna di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: EcoFlow baru saja meluncurkan generator berbasis baterai atau portable power station (pps) terbaru, bertajuk EcoFlow Delta 2, secara global. Perangkat ini disebut akan segera tersedia di Indonesia melalui pre-order mulai tanggal 12 Desember di Official Store Tokopedia.EcoFlow Delta 2 dilengkapi dengan teknologi paten X-steam, diklaim menyuguhkan proses pengisian daya tercepat. Teknologi tersebut diklaim mampu mengisi daya perangkat dari kosong hingga 80 persen dalam kurun waktu 50 menit.Dengan kapasitas daya yang tepat, perangkat ini diklaim akan tetap dapat mendukung perangkat seperti smartphone, laptop, bahkan kulkas di rumah. EcoFlow DELTA 2 hadir dengan ukuran ringkas, berbobot seberat 12kg.EcoFlow DELTA 2 juga diklaim dapat digunakan sebagai sumber daya listrik darurat alias EPS (Emergency Power Supply) dengan waktu peralihan daya instan. EcoFlow DELTA 2 juga menggunakan baterai jenis LFP (lithium ferro-phosphate) terbaru, diklaim berdaya tahan lebih lama.Dalam siklus penggunaan harian dalam kurun waktu 10 tahun, EcoFlow mengklaim kapasitas baterai tetap mencapai kisaran 80 persen dari kapasitas aslinya. Perangkat ini juga dilengkapi opsi untuk menyambungkan perangkat ke panel surya portabel, dengan input hingga 500W untuk mengisi daya dari mana saja dalam waktu tiga jam.EcoFlow menyebut bahwa perangkat ini dihadirkan untuk mendukung masyarakat yang saat ini lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dan mengusung metode kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA).Setelah tersedia via program pre-order mulai tanggal 12 Desember di Official Store Tokopedia, EcoFlow DELTA 2 juga akan diluncurkan secara online di Official Store Tokopedia pada tanggal 19 Desember mendatang.