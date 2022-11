Perusahaan Indonesia Melek Multi-Cloud dan Kena Cloud Chaos

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Singapura: Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi bisnis yang besar, menurut VMware.Hal ini disampaikan oleh Country Manager VMware Indonesia William Buyung pada sesi wawancara terbatas di acara VMware Explore 2022 Singapore, 15-16 November 2022. Ia menyebutkan perusahaan di Indonesia telah menatap transformasi digital dan sedang berada dalam tahap berikutnya ketika berbicara soal cloud.“Indonesia cukup bervariasi dari sisi market. Ada perusahaan yang sudah adopsi cloud, dan ada yang masih dalam tahap uji coba. Ini bergantung pada karakter bisnisnya, apakah memang perlu digital delivery,” ungkap William.Ia menyebutkan industri finansial atau perbankan Indonesia saat ini merupakan salah satu sektor bisnis yang paling maju. Disusul oleh sektor telekomunikasi yang terlihat mulai menggelar beberapa inisiatif cloud.“Untuk di sektor banking saja masih ada yang baru cloud first, ada yang sedang berada di tahap cloud chaos, ada juga yang sudah cloud smart. Beberapa juga ada yang mencoba pelan-pelan, memanfaatkan apa yang sudah mereka ciptakan kemudian pelan-pelan diterapkan ke multi cloud,” lanjutnya.Sementara dari sisi negara, ia menyebut sektor pemerintahan lebih fokus ke kebijakan terkait kekayaan aset yang dimiliki. Perusahaan Indonesia yang sedang berada dalam tahap cloud chaos, menurut William penyebabnya adalah aset mereka yang tersebar, dan berdampak pada efisiensi biaya.Ini biasanya karena pembuatan aplikasi dan pembelian lisensi di waktu yang terpisah, secara langsung juga mengakibatkan operasional yang kurang efektif. VMware memastikan solusi mereka bisa membantu tingkatkan Return of Investment (ROI).Untuk itu, mereka juga memberikan konsultasi kepada perusahaan, dan berkolaborasi dalam menentukan parameter ROI serta solusi apa yang dipakai. Biasanya pemantauan ROI sekitar 2-3 tahun, berdasarkan parameter bisnis. Mereka juga kini menerapkan sistem berlangganan dan konsep Software-as-a-Services.Bagaimana jika sebuah perusahaan ingin menggunakan cloud tetapi punya dana terbatas? Senior Director, Technical Services Southeast Asia and Korea Santoso Suwignyo mengatakan bahwa perusahaan yang sangat mempertimbankan dana, bisa berdiskusi untuk menentukan kapabilitas sesuai dengan kebutuhan bisnis utamanya. “Biasanya ini terbagi dalam tiga tahap: day zero, day one, dan day two,” ungkap Santoso.Day Zero merupakan tahap desain dan perencanaan, Day One merupakan tahap implementasi, dan Day Two adalah operasional. Sistem berlangganan SaaS menurut Santoso bisa memenuhi keperluan konsumen. “Jadi perusahaan tidak perlu menciptakan semacam rocket science, supaya solusi VMware bisa dipakai semaksimal mungkin.”Ketika ditanya mengenai kondisi tahun 2023, VMware mengaku tetap optimistis. Ini karena banyak kebijakan pemerintah yang mendukung kestabilan di berbagai sektor ekonomi. William mencontohkan masih banyak persentase unbanked di Indonesia, sehingga kebutuhan untuk transformasi di sektor finansial akan terus tumbuh.“Dari sektor manufaktur, pemerintah juga telah melakukan banyak diskusi kepada para calon investor untuk membuka pabriknya di sini. Lalu pertumbuhan di sektor telekomunikasi juga pastinya akan tetap tumbuh.”Santoso juga menyebut pandemi telah mengubah cara bekerja dan cara berbelanja masyarakat menjadi seba digital atau jarak jauh, dan manfaatnya terasa. “Ketika pandemi usai, tidak mungkin orang berhenti menggunakan cara ini.”