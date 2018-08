Aplikasi Cameos on Google Sekarang Bisa Dipakai Pengguna iOS

: Cameos on Google merupakan aplikasi yang digunakan untuk menemukan pertanyaan dari penggemar, kemudian merekam video sebagai respons ke pertanyaan tersebut. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna sebagai selebritas mengunggah video ke Google.Kini Cameos on Google hanya tersedia di perangkat bersistem operasi iOS, dan video dapat direkam menggunakan kamera depan pada menu Face Time di Apple iPhone. Aplikasi ini dinilai akan memudahkan selebriti untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada mereka secara langsung.Pada App Store, Cameos on Google dijelaskan berkemampuan memungkinkan selebriti untuk menjawab pertanyaan penggemar dengan gaya mereka. Google menyarankan untuk selebriti untuk memperkuat kehadiran mereka di Google melalui video dengan dukungan suara otentik.Rumor dan informasi kurang tepat dapat menodai reputasi selebriti, yang telah dibangun dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Menggunakan Cameo on Google akan memungkinkan selebriti untuk merespon tuduhan dan menjawab pertanyaan terkait dengan hidup mereka.Video akan muncul di Google Search, lokasi sebagian besar masyarakat dunia mencari informasi terkait dengan figur publik atau orang terkenal lainnya. Sebelumnya, Google menghadirkan update untuk aplikasi Gmail berbekal fitur peninjauan percakapan.Update tersebut menghadirkan tuas mengaktifkan dan menonaktifkan fitur, yang tidak tersedia saat fitur tinjauan percakapan pertama kali ditambahkan ke Gmail beberapa waktu lalu. Tinjauan percakapan memungkinkan pengguna Gmail menelusuri email balasan dengan lebih mudah, karena telah dikelompokan.(MMI)