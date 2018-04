Lima Startup Asia Pasifik Bakal Tampil di APMF 2018

Lima startup terpilih dari Asia Pasifik akan mempresentasikan jawaban mereka terhadap tantangan yang dihadapi para pelaku industri dalam berkomunikasi dengan konsumen secara efektif di tengah revolusi industri terkini.Kelima startup tersebut ialah pemenang ajang kompetisi BIG BREAK. Ajang tersebut merupakan bagian dari Asia Pacific Media Forum (APMF) 2018 di Bali pada 2-­4 Mei 2018 mendatang, yang akan membahas bagaimana pelaku industri dapat tetap relevan di tengah meningkatnya tren inovasi disruptif seperti otomasi.Panitia BIG BREAK harus memilih lima startup terbaik yang memenuhi empat kriteria. Pertama, menggunakan iklan sebagai sumber utama pendanaannya.Startup terpilih juga harus mampu menjawab tantangan pemasaran atau periklanan, serta memiliki model bisnis inovatif dan solid yang mampu menyaingi perusahaan raksasa global yang sudah ada.Komite Seleksi BIG BREAK juga harus mempertimbangkan startup mana yang akan merasakan manfaat paling signifikan dengan mempresentasikan solusinya di hadapan lebih dari 1.000 delegasi APMF, yang terdiri atas pemimpin bisnis, pelaku pemasaran dan periklanan, serta pemilik media.Kelima finalis BIG BREAK yang akan mempresentasikan solusinya di APMF 2018 adalah:1. GetVid.ai: Mengusung misi untuk menjawab tantangan pembuatan video bagi perusahaan dan agensi digital dalam skala besar tanpa campur tangan manusia2. MailTarget: Menyediakan solusi otomasi pemasaran melalui surat elektronik3. UBiklan: Menawarkan teknologi inovatif yang dapat mendisrupsi industri periklanan konvensional4. Adsvokat: Penyedia platform periklanan luar ruang melalui pendanaan crowd-source terpadu5. Boombastis: Berfokus pada bidang media dan data dalam menyediakan konten berkualitas tinggi kepada generasi millenial Indonesia. Menawarkan solusi mencakup data, konten, placement, dan experiential marketingKelimanya sukses terpilih usai melalui seleksi ketat oleh tokoh-­tokoh terkemuka di bidangnya, antara lain Head of Media Indonesia and SEA Unilever Eka Sugiarto, Direktur Grup Radio dan Digital Kompas Group Andy Budiman, CEO Wavemaker Indonesia Ajay Gupte, Direktur Capella Digital Sunilkumar Suvvaru, dan Managing Partner Ideosource Andi Boediman.Selain kelima finalis BIG BREAK, puluhan pembicara terkemuka di bidangnya juga akan mengisi APMF 2018. Tokoh-­tokoh seperti penggagas American Idol Simon Fuller, Presiden The Ogilvy Center for Behavioral Science Christopher Graves, dan CEO & Founder Withinlink Bessie Lee.(MMI)