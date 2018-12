Cara Google Bantu Masyarakat di Era Ekonomi Digital

: Pada ajang Google for Indonesia tahun ketiga yang resmi digelar hari ini, Selasa 4 Desember 2018 di Ciputra Artpreneur Kuningan, Google mengumumkan sejumlah produk yang disebutnya dapat membantu masyarakat di era ekonomi digital.“Google berkomitmen untuk menghadirkan konten yang baik untuk konsumen, dan membantu orang-orang potensial dan gigih untuk terus bertumbuh dan bertransformasi secara digital,” ujar ujar Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf.Produk yang diumumkan Google pada ajang Google for Indonesia termasuk Job on Google Search. Fitur ini akan menampilkan lowongan pekerjaan dengan informasi yang telah dikurasi Google dari berbagai kategori, dari jenis pekerjaan, lokasi, kriteria dan lainnya.Google meluncurkan fitur ini ditujukan untuk menghubungkan masyarakat kepada pekerjaan yang tepat dan relevan, karena saat ini, semakin banyak generasi muda yang lulus dari universitas dan mencari pekerjaan.Saat ini, Google menyebut telah bekerja sama dengan sejumlah pengembang lokal, termasuk Karir.com, pada fitur Job on Google Search ini. Google berjanji akan menggandeng lebih banyak mitra lokal untuk dapat menghadirkan informasi lowongan pekerjaan lebih baik.Produk lain yang diluncurkan Google pada ajang ini yaitu aplikasi Google Go, ditujukan guna membantu masyarakat dalam menemukan konten terbaik di internet. Kehadiran Google Go ini dinilai selaras dengan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia.Google Go memiliki kemampuan untuk menghadirkan pengalaman berselancar di internet yang sederhana dan hemat data seluler, serta informasi terpersonalisasi. Kemampuan unik yang disuguhkan Google Go termasuk membacakan berita.Aplikasi yang ditujukan untuk pengguna internet pertama ini juga didukung oleh teknologi kecerdasan buatan (AI), sehingga diklaim dapat menampilkan informasi yang tepat, dengan suara pembacaan berita lebih alami.(MMI)