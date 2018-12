Dana Resmi Tawarkan Layanan via Aplikasi Mandiri

: Dana meresmikan kehadirannya sebagai dompet digital berkonsep open platform yang menawarkan layanan via aplikasi mandiri. Sebelumnya, layanan Dana dapat dinikmati pengguna melalui sejumlah situs e-commerce dan aplikasi lain.Sebagai dompet digital, Dana bertujuan membantu perekonomian digital Indonesia, dengan menghadirkan kemudahan dalam bertransaksi atau melakukan pembayaran baik secara langsung maupun online.“Kami di Dana memahami kunci keberhasilan Indonesia 4.0 adalah pada tingkat inklusi teknologi digital. Sehingga kreativitas, inovasi, efisiensi, dan produktivitas dapat dimanfaatkan secara optimal, dan dapat terselenggara denga tingkat keamanan tinggi,” ujar CEO Dana Vince Iswara.Dana mengunggulkan kesederhanaan yang dihadirkan platformnya, memungkinkan pengguna untuk memahami cara penggunaan layanan dengan cepat. Tidak hanya untuk menggantikan uang menjadi digital, Dana juga menawarkan kemampuan untuk menggantikan dompet.Sebab, pada layanannya, pengguna dapat mengintegrasikan kartu debit dan kredit dengan menyimpan informasi nomor kartu, sehingga pengguna dapat memanfaatkan layanan Dana tanpa perlu melakukan top up saldo di aplikasi.Dana mengklaim layanannya lebih aman jika dibandingkan dengan aplikasi teknologi finansial lain. Sebab, jelas Vince, setiap transaksi yang melibatkan layanan dan aplikasi Dana telah melalui proses enkripsi.Layanan Dana juga disebut cerdas, sebab memiliki sistem yang bertugas untuk menganalisa data transaksi pada aplikasi.Tidak hanya untuk menyuguhkan pengalaman lebih baik, sistem analisis ini diklaim mampu mendeteksi permasalahan, termasuk kesalahan penarikan uang dari saldo atau kartu, sehingga dapat segera dikembalikan.Aplikasi Dana dilengkapi dengan empat fitur, yaitu Pindai, Isi Saldo, Kirim dan Minta. Fitur Pindai memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dengan cara memindai kode QR pedagang mitra Dana.Sedangkan Isi Saldo memungkinkan pengguna menambah saldo yang disimpan di dompet Dana melalui jaringan bank di Indonesia, seperti BCA, Mandiri, BNI, dan lainnya. Pengguna Dana juga dapat mengirimkan uang via aplikasi kepada pengguna lain.Namun, pengirim baru bisa mengirimkan uang setelah berhasil menyelesaikan proses verifikasi. Sedangkan pada fitur Minta, Dana menyebut penerima dapat meminta uang kepada akun tertentu, dan penerima tidak perlu melakukan proses verifikasi via KTP atau Kartu Keluarga.Vince menyebut Dana menargetkan untuk menjadi layanan teknologi finansial nomor satu di Indonesia pada tahun 2019 mendatang.(MMI)