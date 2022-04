Samsung dan iFixit Umumkan Program Perbaikan Mandiri untuk Galaxy

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Samsung Amerika Serikat (AS) akan segera menawarkan program perbaikan mandiri untuk smartphone dan tablet karyanya. Program perbaikan mandiri ini dikembangkan Samsung AS sebagai hasil kolaborasi dengan iFixit.Mengutip GSM Arena, program perbaikan mandiri ini akan memberikan akses kepada pemilik perangkat samsung ke onderdil, alat perbaikan dan panduan dalam memperbaiki perangkat yang rusak tersebut.Program ini akan secara resmi diluncurkan pada musim panas mendatang, mencakup smartphone Samsung Galaxy S20 series dan Galaxy S21 series, serta Galaxy Tab S7+. Samsung berencana untuk menambahkan lebih banyak perangkat yang dicakup program ini di masa mendatang.Namun, belum tersedia informasi terkait peluang program ini tersedia di lebih banyak pasar selain Amerika Serikat. Sementara itu, perangkat yang dikonfirmasi pada peluncuran program ini akan mendapatkan akses ke komponen layar, kaca belakang, dan port pengisian daya.Sayangnya, penggantian baterai tidak disebutkan pada siaran pers yang didistribusikan Samsung, meski CEO Samsung AS mengonfirmasi kepada The Verge bahwa rakitan layar telah dilengkapi dengan baterai yang seharusnya menyederhanakan proses perbaikan.Samsung akan memungkinkan pengguna untuk mengirimkan komponen lama mereka melalui post saat program siap untuk diterapkan. Sebelumnya, Samsung menawarkan cuplikan langka di balik layar proses perancangan One UI 4.0.Tujuan utamanya adalah agar antarmuka intuitif dan aman, namun mempermudah pengguna dalam mengekspresikan diri mereka. Versi 4 dimulai dengan sistem warna yang terfokus pada tampilan bersih dan sederhana.Sementara itu terinspirasi oleh kebutuhan masa kini yang beragam serta tren rumah estetik dan rumah canggih, Samsung menghadirkan pilihan home appliances yang lengkap sesuai kebutuhan dan preferensi pengguna, via rangkaian produk Bespoke dan solusi smart home.