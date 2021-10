Microsoft Umumkan Fitur dan Harga Office 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Microsoft telah meluncurkan Office 2021 yang ditujukan untuk pengguna pribadi dan bisnis kecil. Namun saat peluncurannya, Microsoft tidak mengungkap harga, fitur dan tanggal rilis paket produktivitas terbarunya tersebut.Mengutip The Verge, kini Microsoft telah mengumumkan bahwa Office 2021 akan menyapa konsumen pada tanggal 5 Oktober 2021, bersamaan dengan kehadiran Windows 11. Microsoft juga mengungkap harga jual untuk Office 2021.Microsoft Office 2021 tersedia dalam dua versi yaitu Office Home and Student 2021 serta Office Home and Business 2021. Office Home and Student 2021 ditawarkan seharga USD150 (Rp2,1 juta), terdiri dari Word, Excel, PowerPoint, OneNote, dan Microsoft Teams untuk PC dan Mac.Sedangkan Office Home and Business 2021 ditawarkan seharga USD250 (Rp3,5 juta), mencakup Home dan Outlook untuk PC dan Mac. Selain itu, Office Home and Business 2021 juga dapat menggunakan seluruh aplikasi Office untuk tujuan bisnis.Secara keseluruhan, Office 2021 akan mencakup fitur yang tersedia di Office versi Microsoft 36, dengan dukungan co-authoring secara real-time, OneDrive, dan Microsoft Teams. Office 2021 juga akan mengusung desain Office baru.Desain ini hadir dengan antarmuka lebih segar, sudut membulat, dan palet warna netral, serasi dengan keseluruhan desain antarmuka Windows 11. Microsoft juga menambahkan beberapa peningkatan fitur dari Microsoft 365 ke Office 2021.Peningkatan tersebut termasuk fitur Excel lebih modern, peningkatan PowerPoint, warna tinta lebih baik di aplikasi Office, serta dukungan terjemahan pada Outlook. Microsoft menyebut Office 2021 tidak hanya mendukung WIndows 11, tapi juga Windows 10 dan tiga versi terbaru MacOS.Sebagai informasi, Office 2021 mengusung perbedaan dalam metode pembelian dengan Office 365. Untuk memperoleh Office 2021 konsumen hanya perlu membayar sebanyak satu kali, bukan dengan cara berlangganan seperti pada Office 365.Pada Excel, Office 2021 ini menghadirkan fungsi XLOOKUP, susunan dinamis, fungsi LET, fungsi XMATCH, dukungan format OpenDocument (ODF) 1.3, Tab gambar yang diperbarui, serta peningkatan kinerja.Pada PowerPoint, Office 2021 menghadirkan kemampuan perekaman slide show, replay tinta, pengaturan elemen di side, dukungan format OpenDocument (ODF) 1.3, tab gambar yang diperbarui dan Peningkatan kinerja.Untuk Outlook, pengguna dapat menikmati fitur terjemahan dan tinta, yang memungkinkan pengguna membuat anotasi email, menggambar di kanvas untuk mengirim pesan, atau menerjemahkan email ke lebih dari 70 bahasa, serta pencarian instan dan peningkatan kinerja.Sementara itu peningkatan di Word termasuk OpenDocument format (ODF) 1.3, pembaruan tab gambar dan peningkatan kinerja.