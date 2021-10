MacOS Monterey untuk Mac Berbasis Apple Silicon dan Intel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Apple merilis macOS 12 Monterey untuk Mac kompatibel menggunakan prosesor Apple SIlicon dan Intel. Versi baru ini merupakan upgrade gratis yang tersedia untuk perangkat yang kompatibel.Mengutip GSM Arena, macOS Monterey menghadirkan berbagai fitur baru dan sejumlah perbaikan. Fitur baru yang dihadirkan Apple pada macOS ini adalah SharePlay, yang kini juga tersedia di iOS dan iPadOS.Fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk mendengarkan musik, menonton film atau acara TV, dan melakukan aktivitas lain bersama-sama dengan pengguna lain via panggilan FaceTime. Panggilan FaceTime juga mendapatkan dukungan audio spasial, sehingga suara pembicara datang dari arah pembicara berbicara di layar perangkat.Peningkatan FaceTime lain termasuk Voice Isolation untuk mengeliminasi suara dari latar belakang, Wide Spectrum untuk menangkap suara dari ruang lebih luas, Portrait Mode yang juga akan tersedia untuk Webex dan Zoom, dan tampilan grid baru untuk panggilan grup.Fitur Universal Control memungkinkan pengguna untuk menggunakan satu mouse dan keyboard di antara Mac dan iPad. Perangkat ini hanya perlu diletakan berdampingan satu sama lain, dan OS akan secara otomatis mendeteksi saat pengguna memindahkan mouse ke tepi layar dari perangkat yang ingin dituju.AirPlay to Mac memungkinkan pengguna dengan iPhone atau iPad untuk berbagi konten ke Mac dengan cara serupa ke AppleTV. macOS Monterey juga mendapatkan sejumlah fitur dari iOS 15, seperti Live Text dan Visual Look Up.Live Text mendeteksi teks di foto, termasuk nomor ponsel, situs, alamat, dan lainnya, serta berkemampuan untuk dicari, copy/paste, atau berinteraksi. Visual Look Up dapat mendeteksi hewan, karya seni, landmark, tumbuhan, dan lainnya di foto dan membantu pengguna mendapatkan lebih banyak informasi.Monterey juga didukung fitur Focus, profil jangan ganggu khusus yang dapat diciptakan pengguna untuk situasi, aktivitas, atau waktu berbeda, untuk hanya mendapatkan notifikasi terpersonalisasi.Selain itu, Safari juga mendapatkan update dengan antarmuka pengguna (UI) baru, tab manajemen lebih baik, dan proteksi privasi lebih baik. macOS Monterey kini tersedia untuk diunduh via Mac App Store.