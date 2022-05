Cara Uninstall Aplikasi di Windows 11

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Penggunaan sistem operasi terbaru Microsoft, Windows 11, mungkin belum sebesar generasi sebelumnya, namun sejumlah perangkat komputer dan laptop generasi terbaru telah dirilis dengan menggunakan Windows 11.Dengan demikian, adopsi Windows 11 diyakini akan semakin luas dalam beberapa waktu terakhir. Perbedaan yang diusung Windows 11 dengan sistem operasi sebelumnya mungkin menimbulkan kebingungan bagi pengguna, dan Anda mungkin salah satunya.Hal ini mungkin akan membuat Anda kesulitan saat ingin menavigasikan perangkat bersistem operasi tersebut, salah satunya untuk uninstal aplikasi atau program yang tidak dibutuhkan dari komputer Windows 11.Terdapat sejumlah cara untuk melakukan uninstal aplikasi pada komputer Windows 11 bergantung pada aplikasi atau program yang ingin Anda hapus. Namun, sejumlah aplikasi bawaan seperti Microsoft Edge hanya dapat dihapus menggunakan perintah prompt.Untuk menghapus aplikasi atau program dari menu start, lakukan langkah berikut.1. Klik tombol Start2. Cari aplikasi dengan mengklik All Apps di sudut kanan atas3. Klik kanan pada aplikasi yang diinginkan4. Kemudian, pilih UninstallApabila Anda menemukan pesan yang muncul bertuliskan This app and its related information will be removed, tekan tombol Uninstall, dan tunggu proses uninstall selesai. Pada aplikasi lebih rumit, Anda akan menemukan tombol Uninstall, dan menekan tombol ini akan membawa Anda ke halaman Uninstall or change a program di Control Panel.Pada halaman tersebut, Anda perlu mencari program yang ingin dihapus pada daftar yang muncul. Pada program yang diinginkan, klik program kemudian klik tombol Uninstall di bagian atas halaman.Anda juga dapat mengklik kanan pada nama program atau aplikasi, dan pilih Uninstall, atau mengklik program sebanyak dua kali. Langkah selanjutnya berbeda, bergantung pada program yang dipilih.Beberapa aplikasi akan langsung terhapus tanpa Anda perlu melakukan hal lain, sedangkan pada beberapa aplikasi, Anda akan menemukan jendela yang muncul dan meminta konfirmasi untuk uninstal.Saat mendapati jendela bertuliskan Do you want to allow this app to make changes to your device?, Anda hanya perlu mengklik Yes. Pada jendela uninstall, klik Next atau Continue dan mengikuti langkah yang tercantum di jendela untuk menghapus aplikasi. Selamat mencoba!