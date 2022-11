Telkomsel Pamer Skenario 5G di Puncak Acara KTT G20

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Operator seluler Telkomsel hadir di acara G20 2022 yang berlangsung tanggal 13-17 November 2022 di Bali. Di kesempatan ini mereka menyediakan koneksi jaringan 5G sekaligus showcase atau pameran pemanfaatan teknologi tersebut.Hal ini oleh Telkomsel diwujudkan sebagai bukti komitmennya untuk terus berupaya membuka peluang lebih luas bagi Indonesia dalam menunjukkan kapabilitas ekosistem teknologi digitalnya kepada dunia.Jadi Indonesia dipandang mampu menghadirkan potensi transformasi ekosistem industri di berbagai sektor, sekaligus dapat meningkatkan daya tarik investasi strategis global bagi Indonesia.“Transformasi yang kami lakukan dan menjadi yang pertama menghadirkan jaringan 5G di Indonesia merupakan dua momen penting bagi Telkomsel dalam menegaskan komitmen sebagai enabler yang terus membuka peluang pertumbuhan dan kemajuan untuk semua sektor Industri,” kata Direktur Planning dan Transformation Telkomsel Wong Soon Nam.“Kami memandang showcase 5G ini penting untuk dioptimalkan dalam menggambarkan bagaimana kesiapan kapabilitas digital yang dimiliki Indonesia dapat mengakselerasi kemajuan di berbagai sektor, khususnya mengakselerasi transformasi digital yang menyentuh seluruh aspek kehidupan di Tanah Air,” jelasnya.Telkomsel menghadirkan Showcase 5G di dua area rangkaian KTT G20 yang berada di Future SME Village Bali Collection dan Media Center BICC The Westin Resort dengan menunjukkan enam use case, yaitu Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) Kawasan Konservasi Hutan Mangrove, Artificial Intelligence (AI) Robot, 5G in the box, Cloud Gaming dan 5G Holographic Communications.Pertama, use case VR yang memberikan pengalaman imersif kepada para pengunjung yang ingin memanfaatkan teknologi VR untuk kebutuhan bermain gim, berwisata virtual hingga VR edukasi mengenai anatomi manusia dan automotive engineering berupa mobil dan motor balap.Kedua, use case AR Kawasan Konservasi Hutan Mangrove yang akan memberikan pengalaman kepada peserta dalam mengikuti tour virtual di kawasan konservasi hutan mangrove dari proses pembibitan hingga ke proses simulasi pertumbuhan tanaman.Ketiga, use case AI Robot yang dapat menyapa secara langsung saat berinteraksi dengan pengunjung dan memberikan hiburan seperti atraksi tarian yang menarik.Keempat, use case 5G in the box yang merupakan inovasi teknologi jaringan 5G portable yang hadir dengan bentuk ringkas sehingga mendukung proses deployment 5G lebih cepat dan mudah diimplementasikan.Kelima, use case Cloud Gaming, dimana Telkomsel akan memberikan pengalaman menikmati keseruan bermain berbagai jenis gim daring terbaru menggunakan smartphone dan gamepad dengan dukungan konektivitas 5G yang andal dan lancar.Terakhir, use case 5G Holographic Communications yang dihadirkan pada kegiatan ini memungkinkan komunikasi human-to-human secara real-time dan tiga dimensi menggunakan perangkat pintar.