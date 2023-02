WD My Book Desktop Bawa Kapasitas 22TB dan 44TB

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Western Digital mengumumkan memori penyimpanan terbarunya, seri My Book Desktop dengan kapasitas mencapai 22TB dan 44TB. Seri My Book Desktop diklaim membantu menyimpan berbagai data mereka dengan kapasitas yang sangat besar.Dengan menggunakan My Book Desktop 22TB tersebut, pengguna diklaim tidak perlu khawatir untuk kapasitas penyimpanan yang penuh. Pengguna bisa untuk menyimpan berbagai jenis data yang dimiliki dengan kapasitas ruang yang besar. Hal tersebut juga akan mempermudah fleksibilitas para pengguna untuk menggunakan storage sesuka hati.John Rydning, Vice President, Global DataSphere di International Data Corporation (IDC) mengatakan bahwa sekarang, para konsumen terus mengikuti perkembangan teknologi dengan laju yang sangat cepat.“Konsumen terus menciptakan data dengan kecepatan yang tinggi. Pada tahun 2022 saja, rumah tangga di seluruh dunia sudah menghasilkan lebih dari 20TB data dan kami memperkirakan jumlah ini akan terus meningkat karena orang-orang terus membuat lebih banyak data,” ucap John.“Sementara, orang-orang banyak yang mengandalkan cloud, kamu juga mengetahui bahwa konsumen mencari penyimpanan lokal di ujung jari mereka untuk membantu mereka menjaga dan dengan mudah mengontrol data pribadi dan bisnis mereka yang terus bertambah,” lanjut Rydning.Rata-rata, rumah tangga di Amerika Serikat mempunyai sepuluh perangkat yang terhubung satu dengan yang lainnya, solusi untuk mempunyai hard drive untuk bisa menyimpan segala jenis data merupakan solusi yang sangat tepat.Selain itu, WD sendiri akan mengajak para konsumen untuk lebih nyaman dalam menyimpan data-data sekaligus memori yang ada pada rumah tangga itu sendiri.My Book 22TB mampu melakukan backup ribuan foto, video, bahkan dokumen dari berbagai perangkat penyimpanan yang ada termasuk SSD, HDD Portable, memory card, flash drive USB dan sekaligus mampu untuk menggabungkan semuanya menjadi satu.Untuk para konsumen yang mencari HDD dengan kemampuan yang jauh lebih besar lagi, My Book 44TB sudah dilengkapi dengan Western Digital Drive yang bekerja dengan kecepatan dan kapasitas maksimum langsung.Sementara itu, untuk yang mencari penyimpanan lebih kencang, seri My Book Duo kini dapat dikonfigurasi ulang ke RAID-1 untuk melakukan redundancy atau bahkan menggunakan sebagai dua drive yang bersifat independen (JBOD) dengan software yang sudah disediakan.My Book 22TB sendiri dibanderol dengan harga USD600 atau diperkirakan sekitar Rp9 juta. Sedangkan varian 44TB My Book Duo diberi harga USD1500 dan jika dikonversi menjadi mata uang Indonesia mencapai Rp22 juta.