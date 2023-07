Samsung Gelar Pelatihan Design Thinking, Dorong Siswa Temukan Solusi Masalah Sosial

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Samsung masih melanjutkan program Samsung Solve for Tomorrow (SSFT), sebagai komitmen untuk memajukan pendidikan Indonesia dengan memfasilitasi siswa Indonesia untuk meraih mimpi mereka di bidang pendidikan dan keberlanjutan.Samsung menyadari Generasi digital native Gen Z secara umum dikenal dengan idealismenya dan memiliki perhatian besar pada isu sosial. Survei lain menemukan pentingnya pendidikan bagi 65 persen Gen Z dan mereka menghargai adanya akses yang setara bagi siapapun kepada pendidikan.Ennita Pramono, Head of Corporate Citizenship Samsung Electronics Indonesia, mengatakanSamsung Solve for Tomorrow adalah kontribusi Samsung terhadap pendidikan di Indonesia dankomitmen menjadi bagian dari education movement untuk Indonesia yang lebih baik.“Samsung Solve for Tomorrow bertujuan mempersiapkan future leader dengan mengajak anak-anak muda mewujudkan perubahan nyata dan positif untuk hari esok yang lebih baik,” ungkapnya.Saat ini, Samsung Solve for Tomorrow telah memasuki babak semi-final. Lebih dari 300 proposal telah diterima, tersaring 40 proposal yang menjadi semifinalis dari SMA, SMK, dan MA yang berasal dari berbagai kota di Indonesia.Samsung menyiapkan pelatihan Design Thinking dan sesi mentoring untuk para semifinalis, agar mereka dapat mempertajam proposal ide menjadi perencanaan yang memberikan perubahan positif yang lebih berarti bagi komunitas dalam bentuk prototype project.Design Thinking adalah proses pemecahan masalah secara kreatif yang berfokus pada manusia. Peserta akan membagikan ide solusi dan prototype mereka dengan storytelling danmembuat sebuah pitch video. Untuk menyempurnakan ide solusi dan prototype mereka, parapeserta mengikuti sesi mentoring dengan mentor masing-masing.Para mentor yang terlibat dalam babak ini mengatakan umumnya para peserta perlu dipertajam dalam merumuskan permasalahan dan bagaimana mengimplementasi ide menjadi produk yang bisa digunakan, apalagi kalau bahan-bahannya sulit didapatkan.Peserta Samsung Solve for Tomorrow mengakui sesi Design Thinking dan Mentoring membantu mereka mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya, menambah sudut pandang baru mengenai design thinking, dan membantu mempertajam cara berpikir yang sistematis.