Audio Spasial Netflix Telah Didukung Sennheiser

Jakarta: Netflix telah mengumumkan serangkaian fitur terbaru untuk pelanggan paket Premium, termasuk audio spasial Netflix. Audio spasial Netflix didukung oleh salah satu teknologi Sennheiser, yaitu AMBEO 2-Channel Spatial Audio.Teknologi ini memungkinkan pelanggan paket Premium Netflix pengguna sistem stereo untuk dapat menikmati pengalaman audio sinematik imersif pada lebih dari 700 judul film dan serial teratas yang ditawarkan platform tersebut.Netflix menyebut pelanggan paket Premium Netflix tidak memerlukan hardware tambahan untuk dapat menikmati manfaat penawaran teknologi yang dikembangkan dalam rangka kemitraan antara Netflix dan Sennheiser.Selain konten campuran untuk Dolby Atmos, katalog audio spasial Netflix juga akan meliputi konten surround non-Atmos. Sennheiser mengklaim bahwa rendering AMBEO 2-Channel Spatial Audio diciptakan berdampingan dengan mixer dan menyediakan kontrol terperinci atas jumlah spasialisasi.Pelanggan paket Premium Netflix dapat merasakan pengalaman audio melalui AMBEO 2-Channel Spatial Audio pada ratusan judul terpopuler di Netflix, termasuk Stranger Things, The Watcher, Wednesday, dan Knives Out: Glass Onion.Netflix juga menyebut akan menambahkan fitur ini pada empat judul yang akan tayang dalam waktu dekat di platform karyanya, seperti You, Your Place or Mine, and Luther: The Fallen Sun. Sebelumnya, tidak hanya video seperti serial dan film, Netflix juga terus memperkaya konten game di dalamnya.Tidak banyak yang tahu bahwa sejak tahun 2021 Netflix sudah banyak merilis game mobile sebagian besar berkaitan dengan konten serial atau film orisinal mereka. Game mobile ini tersedia lewat aplikasi Netflix untuk Android maupun iOS. Jadi Netflix menawarkan paket lengkap hiburan streaming dan game.