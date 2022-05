Jelang Rilis, 1,2 Juta Gamer Ikut Pra-Registrasi Ys 6 Mobile: The Ark of Napishtim

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: VNG Games dan Nihon Falcom Corp mengumumkan bahwa mereka siap merilis game Ys 6 Mobile: The Ark of Napishtim. Sebelumnya mereka telah menggelar masa pra-registrasi yang berlangsung sejak 16 April hingga 5 Mei 2022.Di periode tersebut, game Ys 6 Mobile: The Ark of Napishtim berhasil mengumpulkan 1,2 juta gamer dari Asia Tenggara yang ingin lebih dulu bermain dan menikmati keseruan game tersebut.“Kami sangat excited bisa membawa Ys 6 Mobile ke Indonesia. Ys 6 Mobile telah lebih dulu diluncurkan di negara lain dan mendapatkan feedback positif. Begitu juga dengan Indonesia, antusiasme gamer sangat luar biasa,” tutur Product Operation Lead VNG, Jhonsen Lim.“Pada periode Pra-Registrasi tercatat lebih dari 1,2 juta gamer berpartisipasi dan 10.000 gamer ikut serta mencoba game ini pada periode Alpha Test. Dengan story yang kuat, gameplay yang menarik dan didukung oleh komunitas yang solid, Kami sangat yakin, Ys 6 Mobile bisa menjadi salah satu game terbaik di Indonesia,” sambungnya.Marketing Lead VNG, Sheilla PInem menyebutkan bahwa untuk meramaikan event pra-registrasi tersedia lucky draw berhadiah ROG Phone 5s, TWS Razer Hammerhead, Blackshark Magnetic Cooler, dan merchandise eksklusif dari Ys 6 Mobile.“Selain itu di periode Open Beta kami juga mengajak banyak talent untuk berpartisipasi melalui berbagai aktivitas menarik yang akan membantu Ys 6 Mobile gamer dalam berpetualang,” ujarnya.Memasuki masa Open Beta, VNG sudah mempersiapkan berbagai kegiatan menarik seperti: Live Stream, review, pembahasan lengkap serta walkthrough Ys 6 Mobile, yang akan dilakukan oleh gaming influencer terkenal dari Indonesia. Di sini juga akan dibagikan gift code bagi para gamer lewat media sosial resmi YS 6 Mobile dan influencer.Pemain yang sudah mengikuti event top-up di periode Alpha Test juga akan langsung menerima hadiah cashback Emelas Bound 200 persen yang langsung dikirimkan ke akun pemain saat Open Beta dimulai.Ys 6 Mobile: The Ark of Napishtim menawarkan gameplay action RPG dengan grafis dan anime menarik dilengkapi audio dan narasi yang mendalam. Di sini ditawarkan mode free-to-play yang memiliki banyak sistem gameplay mulai dari Class, Pet, Heri, Soul Card, hingga Marriage System.Game akan semakin seru karena setiap pemain bisa saling membantu dan bertarung bersama dalam mode PvE atau adu kehebatan mereka di mode PvP. Jadi akan banyak kegiatan yang bisa dilakukan di dalam dunia Ys 6 Mobile: The Ark of Napishtim.