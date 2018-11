Tamagotchi Eevee akan Dirilis Januari 2019

The Pokemon Company dan Tamagotchi bekerja sama untuk membuat perangkat serupa Tamagotchi yang memungkinkan pengguna untuk memelihara pokemon.Dalam kerja sama pertama antara Tamagotchi dan The Pokemon Company ini, keduanya akan membuat perangkat untuk memelihara Eevee.Menariknya, Eevee ini akan bisa berevolusi menjadi salah satu dari delapan pokemon lain, yaitu Espeon, Umbreon, Sylveon, Vaporeon, Flareon, Jolteon, Leafeon, dan Glaceon, lapor The Verge.Tamagotchi Nano ini akan diluncurkan di Jepang pada Januari 2019, menurut situs gadget Jepang. Sayangnya, saat ini masih belum diketahui apakah Tamagotchi tersebut juga akan diluncurkan di luar Jepang.Kabar tentang Tamagotchi ini pertama kali muncul pada awal bulan November. Sekarang, kabar itu dikonfirmasi.Meskipun ini adalah pertama kalinya Tamagotchi dan Pokemon berkolaborasi, ini bukan kali pertama The Pokemon Company mencoba merealisasikan perangkat fisik untuk memelihara pokemon digital.Mereka merilis Pocket Pikachu, yang terinspirasi dari kesuksesan Tamagotchi, pada 1998. Perangkat ini memungkinkan para penggemar Pikachu untuk membawa sang Pokemon di dalam kantong mereka.Pada 2010, Pokemon Company merilis PokeWalker, yang memiliki bentuk layaknya pedometer dan menampilkan Pikachu kecil di dalamnya. Tamagotchi Eevee akan tersedia dalam warna cokelat dan pink. Ia akan dihargai USD20 (Rp290 ribu).(MMI)