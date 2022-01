Review Far Cry 6, Tema Baru Formula Sama

Tema Revolusi yang Tidak Baru

Grafis dan Arena Permainan yang Memanjakan Mata

Gameplay Serupa, Sedikit Hal Baru

JUDUL: Far Cry 6 PLATFORM: PC, PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series X/S DEVELOPER: Ubisoft Toronto PUBLISHER: Ubisoft TANGGAL RILIS: Oktober 2021 GENRE: Action-Adventure FPS

8 Far Cry 6 Plus Gameplay menghibur

Kualitas grafis memanjakan mata

Plot cerita yang bagus

Arena permainan luas Minus Minim fitur baru

Weapon wheel menu tidak ada efek slow motion

Jakarta: Ubisoft telah merilis seri terbaru dari franchise game Far Cry yaitu Far Cry 6. Kehadirannya memang sangat dinantikan sekaligus disayangkan karena meskipun mengusung tema baru kenyataannya Far Cry 6 masih menyajikan formula yang sama dengan mengklaim menawarkan pengalaman berbeda..Ya, terlalu awal untuk memberikan kesimpulan terkait game Far Cry 6 namun hal ini yang memang kerap dijumpai oleh gamer yang telah memainkan sejumlah seri Far Cry. Apakah game ini tetap pantas dimiliki untuk dimainkan atau hanya sebagai koleksi? Berikut ulasan Medcom.id.Pada bagian ini mungkin jawaban Medcom.id akan serupa dengan ulasan Far Cry 6 yang lain. Meskipun mengusung tema sebuah perang revolusi namun narasi yang dibawakan tetap sama, Anda harus berjuang melawan tiran yang menjadi musuh utama di game ini.Di Far Cry 6 Anda berperan sebagai Dani Rojas, karakter yang jenis kelaminnya bisa dipilih di awal permainan. Dani adalah salah satu penduduk Yara tang berusaha kabur karena sang diktator Anton Castillo memilih cara tangan besi untuk membangkitkan kesejahteraan tanah airnya.Yara sebagai negara dengan gaya Amerika Tengah atau latin ini merupakan negara penghasil tembakau namun demi rencana Castillo, pihaknya melakukan riset yang mengklaim tembakau tersebut bisa menjadi obat kanker paling mutakhir di dunia.Di tahap ini Castillo mengerahkan semua masyarakat alias menerapkan kerja paksa bahkan uji coba berbahaya untuk membuktikan keampuhan obat yang diberi nama Viviro. Castillo dan tentaranya tidak segan mengejar dan menghukum penduduk Yara yang coba meninggalkan negaranya.Di sini formula khas game Far Cry 6 sudah sangat jelas. Dani kemudian bergabung dengan kelompok revolusioner Yara bernama Libertad dan berusaha menghimpun kekuatan dari kelompok masyarakat lain untuk bersatu melawan tentara dan Castillo.Setelah dua seri sebelumnya kita disajikan lokasi daerah pedesaan atau country dari Amerika Serikat, Far Cry 6 menghadirkan sebuah negara yang serupa dengan kawasan Amerika Tengah atau latin.Di sini Anda disajikan kawasan tropis yang eksotis sekaligus perkotaan yang menurut kami sangat detail. Ada beberapa region di Yara dan masing-masing memiliki tema desain yang berbeda. Anda juga bisa merasakan perbedaan lokasi kota pemerintahan Yara yang terasa mewah dengan pemukiman yang kesenjangannya jelas terlihat.Arena permainan Far Cry 6 tergolong lebih luas karena di sini terasa sekali membutuhkan waktu sedikit lama untuk menjangkaunya menggunakan kendaraan atau mount yang ada di dalam game. Meskipun begitu ini menjadi nilai plus, arena yang luas dan perkotaan menjadi tempat yang baru untuk memicu kekacauan alias keseruan di Far Cry 6.Pada seri keenam pemain akan kembali disajikan karakter protagonis yang lebih hidup karena dia ikut menyampaikan dialog ditambah kini ada sudut pandang ketiga seperti game GTA, hal yang belum pernah disajikan di seri Far Cry sebelumnya.Keputusan Ubisoft tersebut patut diacungi jempol melihat kini elemen kosmetik atau tampilan pada karakter yang Anda buat dan mainkan jadi daya tarik lainnya. Sejumlah senjata seperti tas yang menjadi rocket launcher juga menjadi lebih terlihat jelas saat di sudut pandang ketiga.Berdasarkan penilaian grafisnya maka menurut Medcom.id game Far Cry 6 patut dilirik sebagai salah satu benchmark performa perangkat PC atau laptop di tahun ini atau depan. Di sini masih tersedia opsi benchmark in-game yang bisa digunakan.Kami maupun reviewer lain mungkin menekankan bahwa Far Cry 6 masih memiliki banyak rasa seri sebelumnya alias minim hal baru. Hal ini memang tidak bisa dijawab, apakah Ubisoft sengaja demi menjaga kualitas seri terbaru game ini atau merasa ada bagian lain yang lebih pas untuk diperbarui.Di Far Cry 6 akan akan disajikan banyak sekali misi dan kegiatan untuk bisa memperoleh reward mulai dari EXP point hingga fast travel maupun item dan equipment. Beberapa misi menyajikan sebuah teka-teki atau kesempatan untuk membuat kerusuhan di Yara namun begitulah ciri khas game Far Cry.Di arena permainan Anda akan menemukan banyak titik penanda misi dan kegiatan selain main quest. Di sini juga ada banyak humor yang diselipkan di dalam misi. Jadi Far Cry 6 tetap akan membuat pemain sibuk meskipun misi yang ditawarkan terasa sangat akrab alias minim hal baru.Ubisoft tetap konsisten untuk bereksplorasi di Far Cry 6. Di sini tidak ada lagi Skill Tree untuk membentuk keahlian dan kehebatan karakter pemain. Semuanya bergantung dari equipment serta mods termasuk jenis outfit yang digunakan.Jadi efek buff seperti tambahan kapasitas peluru, kapasitas health hingga efek serangan akan didapatkan dari aspek yang disebutkan di atas, bukan skill. Di sini akan ada workbench untuk Anda melakukan kustomisasi semuanya termasuk senjata.Senjata di Far Cry 6 sedikit mengingatkan dengan seri Far Cry New Dawn, menggunakan semua benda yang ada untuk menjadi senjata. Ya, senjata jadi hal paling penting di Far Cry 6 untuk menciptakan efek destruktif. EXP point tidak lagi berkontribusi ke Skill Tree tapi opsi untuk bisa membeli senjata yang lebih “sakit” sekaligus unik.Far Cry 6 melakukan konfigurasi ke peluru senjata untuk menciptakan ragam efek destruktif pada musuh yang berbeda. Sama seperti seri sebelumnya, tentara Castillo terdiri dari beberapa jenis dengan kemampuan dan kelemahan yang berbeda. Makanya pemain bisa membuat kombinasi efek dari peluru yang digunakan.Fitur crafting akan hadir di bagian ini, Anda akan diminta untuk mengumpulkan sejumlah material untuk proses pembuatan senjata atau equipment tertentu. Di bagian ini ada sedikit kekurangan yaitu tidak adanya momen slow motion seperti GTA saat mengakses menu pergantian senjata.Apabila di game GTA akan berlangsung momen slow motion ketika mengakses lingkaran (wheel) menu senjata di tengah permainan maka di Far Cry 6 semuanya akan berlangsung biasa saja. Akibatnya, kami sering salah menggunakan senjata karena terburu-buru dan tidak bisa melakukan aksi respon cepat.Far Cry 6 sekali lagi berhasil menyajikan game yang penuh hiburan. Melihat kehadirannya sebagai seri keenam dari franchise tersebut, maka tidak heran apabila gamer termasuk kami mengharapkan sesuatu yang benar-benar baru.Tidak salah apabila Ubisoft bertahan dengan formula yang sama untuk menjaga kualitas game Far Cry seperti yang sudah dikenal penggemarnya. Namun sampai kapan? Begitu banyak ulasan yang menilai Far Cry 6 minim hal baru adalah menjadi sebuah pertanda awal bahwa Ubisoft harus mencari ide baru dan game ini memiliki basis penggemar yang besar.