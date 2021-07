Upacara Pembukaan Olimpiade Tokyo 2020 Dimeriahkan Lagu Game Terbaik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Upacara pembukaan Tokyo 2020 Olympics dimeriahkan oleh lagu dari sejumlah game video klasik yang diputar saat atlet dari negara partisipan ajang olahraga dunia ini memasuki lokasi penyelenggaraan upacara tersebut.Mengutip The Verge, sejumlah lagu tersebut berasal dari game RPG dengan lagu dari franchise terkenal termasuk Dragon Quest, Final Fantasy, Kingdom Hearts, Phantasy Star, dan lainnya. Beberapa lagu lain berasal dari game ikonik seperti Chrono Trigger, Monster Hunter, Ace Combat, Nier dan lainnya.Lagu yang memeriahkan upacara pembukaan Tokyo 2020 Olympics termasuk Overture: Roto’s Theme dari Dragon Quest, Victory Fanfare dari Final Fantasy, Sorey’s Theme - The Shepherd Tales of series, Proof of a Hero dari Monster Hunter series, dan Olympus Coliseum dari Kingdom Hearts.Selain itu, lagu lainnya termasuk Frog’s Theme dari Chrono Trigger, First Flight dari Ace Combat, Pomp and Majesty dari Tales of series, Wind of Departure dari Monster Hunter, Robo’s Theme dari Chrono Trigger, Star Light Zone dari Sonic the Hedgehog.Lagu lainnya yaitu eFootball Walk-on Theme dari Pro Evolution Soccer, Main Theme dari Final Fantasy, Guardians dari Phantasy Star Universe, Hero’s Fanfare dari Kingdom Hearts, 01 Act I-1 dari Gradius, Song of the Ancients dari Nier, The Minstrel’s Refrain: SaGa Series Medley 2016 dari SaGa series, dan The Brave New Stage of History dari Soulcalibur.Sebelumnya, Google turut merayakan Tokyo 2020 Olympics dengan mengubah logonya di halaman Search menjadi Doodle Champion Island Game. Doodle yang menghiasi halaman Google Search mengusung tampilan serupa game lawas.Doodle tersebut memungkinkan pengguna memainkan sejumlah game dengan usungan tema olimpiade, diwakili kucing ninja bernama Lucky yang bertugas untuk mengeksplorasi tujuh game olahraga mini di pulau bernama Pulau Juara.(MMI)