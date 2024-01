Demon Slayer: Sweep the Board Rilis 25 April 2024

Advertisement

Jakarta: Mengingat bahwa Sega sempat memperkenalkan game terbaru mereka dengan mengangkat tema khusus Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer). Sega memberikan judul game ini Kimetsu no Yaiba Sweep the Board. Maka dari itu, para pemain bisa menikmati board game ini dengan tema anime/manga karya Koyoharu Gotouge.Pastinya, game tersebut juga menghadirkan berbagai karakter ikonik seperti, Kamado Tanjiro dan adiknya Nezuko. Kemudian, Zenitsu, serta Inosuke. Karakter-karakter tersebut sudah siap memeriahkan game yang sudah diperkenalkan oleh Sega. Game ini hanya bisa dimainkan menggunakan Nintendo Switch saja.Maka dari itu, beberapa komunitas yang memang sudah mengikuti perkembangan dalam dunia Demon Slayer sendiri sudah memberikan sebuah ekspektasi yang tinggi terkait game yang satu ini.Para pemain yang bermain game ini juga akan merasakan beberapa tempat yang sudah tidak asing, terkhusus bagi mereka yang sudah sering dan mengikuti alur cerita dari anime/manga Koyoharu. Beberapa tempat yang sudah dikonfirmasi adalah Gunung Fujikasane, Asakusa, Tsuzumi Mansion, Gunung Natagumo yang ikonik, dan pastinya Mugen Train.Semua tempat tersebut akan dihadiri oleh berbagai musuh atau demon yang siap menghantui dan menghambat petualangan kamu. Jadi, kamu bisa melawan dan membasmi semua musuh agar menjadikan tempat tersebut menjadi lebih aman dan bebas dari semua iblis yang ada.Selain itu, game ini juga akan menghadirkan berbagai mini-game yang bisa kamu nikmati sebagai pemain. Pastinya, beberapa mini-game tersebut akan menghadirkan berbagai hadiah dan item menarik yang akan membantu kamu dalam melakukan petualangan.