Summoners War: Chronicles Umumkan Kolaborasi dengan One Punch Man

Jakarta: Game Summoners Wars: Chronicles garapan Com2uS bakal menghadirkan event seru hasil kolaborasi dengan franchise anime sekaligus manga terkenal yaitu One Punch Man karya Yusuke Murata yang diterbitkan Shueisha.Tentu saja kolaborasi ini akan membawa gerombolan dari franchise One Punch Man sebagai playable character di game Summoner Wars: Chronicles. Mereka menyebutkan ada delapan karakter yang akan dihadirkan ke dalam game, di antaranya Genos, Garou, Tatsumaki, Fubuki dan Silverfang.Kelima karakter utama tadi dan sisanya akan dihadirkan dengan mengusung sejumlah elemen khas game Summoner Wars: Chronicles serta dibagi menjadi karakter bintang-5 dan bintang-4.Tidak hanya tampil dalam bentuk karakter saja, setiap skill atau keahlian karakter juga ikut dihadirkan di Summoner Wars: Chronicles sehingga menawarkan pertempuran yang seru seperti menyaksikan anime One Punch Man.Di kolaborasi ini juga pemain juga memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan Monster kolaborasi bintang-5 serta satu Elite Selection Scroll dengan cara mengumpulkan 200 summon mileage.Meskipun tidak hadir sebagai Monster yang bisa di summon, kamu tetap bisa menemui Saitama sebagai NPC atau di dalam cutscene quest dungeon. Kehadiran Saitama di dalam Chronicle sangat dinantikan oleh para pemain karena dia dikenal sebagai pahlawan terkuat yang ada di dalam serial One Punch Man.Para pemain juga bisa mencoba dungeon kolaborasi baru, Evolution of Ascension. "Carnage Kabuto" dari One Punch Man akan hadir sebagai monster boss di dalam dungeon ini dan kamu bisa mendapatkan banyak hadiah ketika berhasil mengalahkannya.Banyak event in-game berhadiah yang akan digelar. Pertama, para pemain bisa mendapatkan hadiah dari 8 karakter kolaborasi One Punch Man dengan menyelesaikan misi harian dan berdasarkan jumlah partisipasi di Guild Raid.Event check-in di mana para pemain bisa mendapatkan hadiah hanya dengan login ke dalam game, event "Tegakkan Keadilan! Path of Growth" yang memberikan Restoration Stone, Rainbowmon, Breath of Life, dan banyak lainnya ketika kamu menyelesaikan Path of Growth.“One Punch Man dan Chronicles berhasil meraih kesuksesan yang besar di pasar global, kami berharap kolaborasi ini akan membawa hasil yang jauh lebih baik lagi ke depannya,” ungkap CEO Com2uS, Jo0hwan Lee.“Dengan memaksimalkan poin utama dari kedua IP ini, kami akan terus meningkatkan potensi Chronicles agar dapat meraih kesuksesan yang lebih besar lagi,” tandasnya.