Knights of Honor II: Sovereign, Raja, Tahta, dan Keluarga

PLATFORM: PC DEVELOPER: Black Sea Studios PUBLISHER: THQ Nordic TANGGAL RILIS: 6 Desember 2022 GENRE: Real-Time Strategy

Jakarta: BKnights of Honor II: Sovereign adalah game buatan Black Sea Games dan dirilis oleh THQ Nordic. Sekuel dari Knights of Honor yang meluncur tahun 2004 silam, game ini kembali mengangkat latar Eropa Abad Pertengahan.Sebagai game strategi, ia mungkin tidak menyediakan ekspektasi yang sama kepada para penggemar game RTS karena memiliki beberapa karakteristik khas. Saya sendiri merupakan penggemar genre Real-Time Strategy, dan game ini benar-benar menyediakan pengalaman bermain yang baru. Begini review Knights of Honor II: Sovereign dari redaksi teknologi Medcom.id.Pada dasarnya, Knights of Honor II: Sovereign menyediakan gaya bermain seperti catur: menggerakkan bidak untuk berhadapan dengan lawan. Namun, di sini pemain tidak berjalan secara bergantian. Pada awal Campaign kamu akan melihat peta wilayah Eropa dan sebagian Timur Tengah yang terbagi dalam tiga periode Abad Pertengahan. Pada tahap ini, kamu harus memilih satu kerajaan.Seperti yang kita tahu, zaman ini identik dengan konflik agama, yang tak lepas dari Perang Salib. Oleh karena itu, agama juga punya dampak signifikan sepanjang permainan. Kamu bebas kerajaan yang mana saja, baik yang punya reputasi besar seperti Britania atau Seljuk. Bisa juga kerajaan yang punya wilayah kekuasaan kecil di ujung peta, yang mungkin berpengaruh terhadap tingkat kesulitan permainan.Setelah selesai memilih dan permainan dimulai, kamu akan dihadapkan dengan cukup banyak tutorial. Petunjuk dan panduan ini dalam bentuk teks dan akan membuat pusing gamer pemula. Dari sini sudah terlihat bahwa gameplay yang ditawarkan sangat kompleks.Petunjuk akan terus muncul setiap kali pemain mengakses antarmuka tertentu, walaupun sebelumnya telah membaca petunjuk ini secara teliti. Anda harus menonaktifkan mode petunjuk ini secara manual. Konsep tutorial ini sebenarnya diadopsi oleh banyak game, dan harus diakui memberikan kesan kurang ramah dan mudah terhadap pemain.Saya menangkap tiga hal utama dari Knights of Honor II: Sovereign, yaitu Raja, Tahta, dan Keluarga. Ketiganya memang saling berkaitan, karena sebagai seorang raja, kamu harus mempertahankan tahta dengan memperhatikan keluarga. Raja di sini adalah seorang pemimpin yang punya satu dari lima keahlian khusus: General, Merchant, Cleric, Spy, dan Diplomat.General adalah sosok yang bisa mengumpulkan dan menggerakkan pasukan untuk menyerang atau bertahan dalam permainan. Merchant adalah pedagang yang bisa meningkatkan pendapatan kerajaan.Kemudian Cleric yang punya kemampuan menyebarkan ajaran kebudayaan dan agama, sekaligus menjaga stabilitas. Spy punya kemampuan menghasut kerajaan lain atau mendapatkan informasi khusus secara rahasia. Lalu Diplomat yang bisa meningkatkan relasi dengan kerajaan lain, baik ketika damai atau perang.Raja dengan karakter manapun punya kewajiban untuk membesarkan keluarganya. Dengan kata lain, ia harus menikah, punya anak, dan terus memimpin kerajaan. Jika sang Raja wafat tanpa keturunan, opini dari berbagai kelas rakyat bisa menurun. Tahta kemudian diserahkan kepada pejabat lain yang sebelumnya sudah mengabdi menjalankan peran kenegaraan.Pemain setidaknya bisa memiliki sembilan pejabat aktif yang ikut membantu menjalankan tugas. Sang raja bisa mengaktifkan beberapa kebijakan permanen yang akan memberikan keuntungan terhadap kerajaan dalam berbagai aspek, seperti perekonomian, diplomasi, intelijen, hingga militer.Setelah itu, kamu akan mengakses antarmuka pembangunan. Mengklik suatu wilayah akan menampilkan statistik perekonomian, pertahanan, logistik, hingga keimanan. Setiap wilayah bisa menghasilkan sumber daya seperti uang dan gandum sebagai sumber pendapatan.Kemudian ada keimanan dan buku yang berkaitan dengan kebudayaan dan keimanan kerajaan. Semuanya diproduksi lewat bangunan tertentu. Perlu diingat bahwa ada keterbatasan jatah dalam membangun infrastruktur, hanya 10 macam bangunan. Beberapa infrastruktur baru bisa dibangun setelah memenuhi persyaratan khusus.Diplomasi dan konflik adalah dua hal yang tak terhindarkan dalam Knights of Honor II: Sovereign. Berhubungan baik dengan kerajaan sekitar akan membuka banyak peluang yang memberikan dampak positif, seperti kerja sama dagang, militer, hingga pernikahan antar keluarga raja. Sayangnya, tak semua kerajaan tetangga suka dengan kepemimpinanmu.Seringkali mereka menggelar pakta pertahanan dengan kerajaan lain karena merasa terancam. Ada juga kerajaan yang tiba-tiba mengumumkan perang. Di sini peran Diplomat sangat berperan dalam mengubah situasi secara drastis. Begitu kekuatan militer bergerak, pejabat yang menjadi General harus merekrut pasukan dan langsung bergerak menjaga wilayah.Tidak ada misi khusus selama bermain Knights of Honor II: Sovereign. Oleh karena itu kamu tidak akan menemukan tab misi seperti pada game lainnya. Ada dua cara untuk meraih kemenangan, yaitu dengan memproduksi semua komoditas yang ada, atau dengan mengklaim sebagai Maharaja, yang diakui oleh kerajaan adikuasa lainnya.Cara yang pertama akan terfokus pada kepintaran pemain dalam mencari dan mengelola sumber daya, baik dari dalam maupun dari luar kerajaan. Cara kedua sangat mengandalkan dukungan dari banyak pihak. Apabila gagal, semua kerajaan adikuasa ini bisa langsung menyatakan perang.Saat terjadi pertempuran, pemain diberikan dua pilihan. Ia bisa membiarkan AI yang menyelesaikannya, atau terjun langsung ke medan pertempuran. Masuk ke medan perang akan membawa pemain ke dalam peta khusus dan diberikan kuasa atas semua pasukan yang dimiliki.Gaya pertempuran ini mengingatkan saya pada Total War, tetapi dengan sentuhan yang lebih simpel. Tombol perintah juga dirancang sederhana, sehingga pemain bisa fokus menyiapkan taktik demi menang pertarungan.Tampilan visual yang ditawarkan terlihat simpel dan tidak mengandalkan efek grafis kelas atas. Sepanjang permainan kamu akan memandangi peta Eropa dan sebagian Timur Tengah dalam skala yang lebih kecil, ditambah objek seperti ladang, pemukiman, atau kastil, dan jenderal.Seperti yang sudah dijelaskan, permainan ibarat catur tanpa sistem bergantian. Pemain juga harus memperhatikan pergerakan pasukan musuh saat perang, agar bisa menghadang cepat demi meminimalisir kerusakan akibat invasi. Meski visualnya tidak kelas atas, soundtrack yang tersedia cukup bagus, membuat permainan tetap seru dalam waktu yang cukup lama.Saya sangat menikmati gameplay Knights of Honor II: Sovereign. Antarmuka simpel tapi menyimpan cara bermain yang kompleks sangat cocok untuk penggemar RTS yang ingin tantangan lebih.Di sisi lain, ini mungkin kurang cocok untuk para pemula yang ingin belajar dan memahami permainan strategi. cukup membuat saya terkejut karena ada pilihan teks bahasa Indonesia. Ini berlaku untuk semua input dalam bentuk teks, dari pilihan menu sampai panduan.