Game 'MOBA Kok Pokemon' Hadir Bulan Depan di Android

Jakarta: Kalimat sindiran "MOBA kok Pokemon" mungkin bakal ramai bulan depan. Kabarnya game franchise Pokemon bergaya MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) seperti Arena of Valor atau Mobile Legends bakal segera hadir ke Android bulan depan.Game yang bernama Pokemon Unite garapan Nintendo bersama Tencent dan diperkenalkan pada bulan Juni tahun lalu ini telah membagikan kabar terbaru. Sejumlah negara bakal kebagian uji coba game ini di smartphone Android.Dikutip dari The Verge, sayangnya Nintendo atau Pokemon COmpany baru akan menyediakan regional beta test game Pokemon Unite di Kanada. Mereka yang bisa ikut dalam beta test harus terlebih dulu mendaftarkan akun Android ke Google Play Store.Pokemon Unite sendiri digarap TiMi Studios yang berada di bawah naungan Tencent. Studio developer ini adalah yang berperan dibalik game Call of Duty: Mobile (CODM) dan Honor of Kings alias Arena of Valor (AOV).Pada presentasi yang dibagikan Tencent pada bulan Juni tahun lalu, Pokemon Unit memiliki gameplay yang serupa dengan Arena of Valor tapi dengan beberapa fitur tambahan."Selama pertandingan, pemain akan bekerja sama dengan tim untuk menangkap Pokemon liar, menaikan level, berevolusi, dan mengalah Pokemon lawan sambil mengumpulkan lebih banyak poin dari tim lawan dalam waktu yang terbatas," tulis Pokemon Company di blog resminya saat itu.Belum diketahui alasan Pokemon Unite tidak menyediakan tahap uji beta ke kawasan Asia Tenggara, kemungkinan karena di kawasan ini sudah cukup banyak game MOBA dengan basis pengguna yang kuat meskipun genre gameplay yang ditawarkan diterima sangat baik.(MMI)