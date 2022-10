CD Projekt Red Siapkan Proyek Game Cyberpunk dan The Witcher Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Kabar menggembirakan datang dari publisher game ternama CD Projekt Red. Di sebuah rapat dengan investor mereka, CD Projekt Red mengumumkan sejumlah proyek game dari franchise The Witcher dan Cyberpunk.Informasi ini juga sudah dibagikan secara resmi lewat akun Twitter mereka. Pada franchise The Witcher disiapkan tiga proyek.CD Projekt Red merilis codename berupa Project Polaris, Project Sirius, dan Project Canis Majoris. Ketiganya akan mengembangkan kesuksesan dari game The Witcher 3: Wild Hunt.Project Polaris disebut akan menghadirkan seri terbaru game The Witcher, kemungkinan hal ini akan berkaitan dengan rumor The Witcher 3 sebelumnya. Di sini akan ditawarkan gameplay RPG open-world berbasis story-driver seperti seri ketiga.Tidak hanya itu game The Witcher dari Project Polaris disiapkan untuk menjadi awal dari trilogi The Witcher terbaru, Semuanya akan dirilis secara bertahap dalam periode enam tahun.Di proyek lain yaitu Project Sirius akan ditawarkan game yang masih melanjutkan franchise The Witcher namun di sini dijanjikan game dengan gaya mode multiplayer sekaligus single player.Project Sirius disebut akan digarap oleh studio The Molasses Flood. Satu lagi proyek untuk game baru franchise The Witcher adalah Canis Majoris, konsepnya masih belum jelas namun diklaim akan menggandeng developer game di luar CD Projekt Red.Keberhasilan Cyberpunk 2077 kembali populer berkat Netflix Cyberpunk Edgerunner serta kehadiran DLC Phantom Liberty tampaknya membuat CD Projekt Red kembali bersemangat.Mereka juga menyebutkan Project Orion yang akan menjadi seri terbaru dari game Cyberpunk 2077. CD Projekt Red hanya menyebutkan bahwa game ini akan digarap oleh studio baru di bawah mereka dan berbasis di Amerika Serikat.Terakhir, CD Projekt Red mengumumkan proyek dengan codename Hadar. Proyek ini menyiapkan IP atau franchise yang benar-benar baru, jadi bukan bagian dari Cyberpunk maupun The Witcher.