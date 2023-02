Lyto Gelar Beta Test Game Luna Online: New World Skala Nasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Publisher game online legendaris di Indonesia yaitu Lyto mengumumkan rencana untuk menggelar beta test game terbarunya, Luna Online: New World pada tanggal 8 Februari 2023.Tidak hanya Beta Test terbatas tapi Lyto secara khusus menyediakan kesempatan ini untuk skala nasional artinya semua gamer di Indonesia yang sudah melakukan registrasi bisa ikut mencobanya sebelum dirilis resmi.Luna Online: New World merupakan game online bertema fantasi dengan gaya karakter dan tampilan yang dibuat lucu serta dilengkapi banyak fitur interaksi di dalamnya. Di sini pemain bisa memilih tiga ras karakter yaitu Human, Elven, dan Demon.Game ini menceritakan sebuah dunia bernama Blueland yang dihuni oleh tiga ras tadi. dan dipimpin oleh Dewi Luna. Pada suatu hari dunia ini diserang seekor naga jahat bernama Tarintas dan menciptakan perang saudara yang di dalamnya ras Demon memberontak dan ikut menyerang.Di akhir perang sang naga akhirnya bisa dikalahkan dan disegel di suatu dimensi lain, namun monster yang lain masih tertinggal di dunia Blueland dan tidak terkendali. Akhirnya Dewi Luna memanggil siapapun untuk ikut berpetualang dan mengalahkan monster jahat di seantero Blueland.“Dengan dirilisnya Luna Online: New World kami percaya kami dapat menghadirkan suatu pengalaman baru yang dinanti oleh seluruh penggemar game MMORPG di seluruh Indonesia. Kami mengharapkan dukungan dan saran dari semua pemain untuk pengembangan Game Luna Online: New World lebih lanjut,” kata Founder Lyto, Andi Suryanto.Luna Online: New World menyediakan lebih dari 50 kombinasi Class, di sini ada mode Guild War hingga Castle Siege, dan Guild Tournament. Setiap petualangan dan setiap lokasi memungkinkan teman menjadi lawan.Tidak hanya itu, di fitur sosial ada pilihan untuk menjadi pasangan dengan pemain dari lawan jenis. Di sini pemain juga bisa membangun rumah, memancing, memasak, dan berladang. Tersedia sistem pet dan tunggangan (ride) di Luna Online: New World.Game Luna Online: New World sendiri sudah membuka tahap pre-register dan saat ini sudah mencapai 213.863 pemain yang berpartisipasi. Setiap melampaui angka tertentu maka akan tersedia hadiah milestone yang bisa diterima di dalam game saat sudah resmi dirilis.