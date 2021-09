VNG Resmi Luncurkan Cloud Song: Saga of Skywalker di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Publisher game VNG Corp resmi meluncurkan game terbarunya yaitu Cloud Song: Saga of Skywalker yang sempat diberitakan pada bulan Juli lalu. Game ini hadir mengusung genre MMORPG yang diklaim menyajikan keseruan cerita dan gameplay terbaik untuk game mobile tahun ini.Cloud Song: Saga of Skywalker yang merupakan versi lokal atau Indonesia dari Guardians of Cloudia yang sudah tersedia pada versi Asia Tenggara. Game ini akan menyajikan petualangan berlatar kota di atas langit dengan gaya anime yang memikat serta goresan klasik Eropa yang menawan.Petualangan di dunia fantasi Cloud Song: Saga of Skywalker menawarkan lima kelas (class) karakter yaitu Mage, Archer, Swordsman, Oracle, dan Rogue yang memiliki gaya menyerang berbeda. Di peluncurannya kali ini VNG Corp langsung menambahkan sistem pet untuk mendampingi petualangannya.Di sini ada empat tipe elemen pet yang juga bisa digunakan dalam pertempuran yaitu Fire dengan serangan magic, Wind yang punya kekuatan fisik, Earth dengan kemampuan perlindungan, dan Fairy yang memberikan efek buff.Pemain juga bisa menggunakan sembilan pet sekaligus dan juga tersedia kemampuan untuk berevolusi. Peluncuran Cloud Song: Saga of Skywalker juga langsung menyediakan mode cross world PVP 60 vs 60 secara real time yang bakal menyediakan keseruan dan mendorong pemain untuk segera membuat karakter mereka tangguh.Sesuai janji, Cloud Song: Saga of Skywalker juga menghadirkan mode PVE yang bakal memberikan peluang untuk melawan karakter bos tertentu dengan bonus hadiah yang melimpah di waktu tertentu.“Kami yakin gamer Indonesia akan merasakan sesuatu yang berbeda ketika pertama kali mencoba Cloud Song: Saga of Skywalker. Pengalaman bermain yang seru dan unik ini belum pernah hadir di game lainnya yang sejenis. Kami memang sengaja menyediakan berbagai fitur dan event yang sesuai dengan selera gamer Indonesia,” ujar Operation Lead VNG Indonesia, Steven Tjia.Cloud Song: Saga of Skywalker juga menyediakan Marriage System atau pernikahan untuk pasangan pemain di dalam game. Di sini mereka hanya butuh meningkatkan intimasi hingga 500 poin dengan cara membentuk party dan adventure bareng.(MMI)