Sekiro: Shadow Die Twice Punya Edisi Khusus, Seperti Apa?

Game selanjutnya dari kreator Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice buatan From Software kini siap rilis.Meskipun tidak ada perubahan tanggal rilis dari pengumuman awal, yaitu di 22 Maret 2019, Sony Interactive Entertainment menyatakan bahwa mereka yang akan merilis game tersebut di Indonesia lengkap dengan Collector's Edition.Sekiro: Shadow Die Twice adalah game petualangan berbasis RPG (Role Playing Game) yang memainkan seorang Shinobi di era Periode Sengoku, Jepang.Diceritakan Shinobi atau ninja memiliki lengan prostetik yang berfungsi sebagai alat dalam bertarung. Shinobi terseubut berusaha menyelamatkan majikan atau tuannya yang masih remaja dari sebuah rencana jahat sambil menghabisi musuh bebuyutannya.Sony menyebutkan bahwa game ini akan dirilis dengan harga Rp664.000 untuk versi digital, sementara versi fisik dibanderol Rp729.000. Untuk paket Collector's Edition sendiri dibanderol senilai Rp1,8 juta.Gamer yang melakukan pemesanan sejak saat ini akan mendapatkan bonus berupa digital art work yang berisi concept art game Sekiro: Shadow Die Twice, dan Original Mini Soundtrack game tersebut.Pada paket Collector's Edition yang disiapkan Sony dalam jumlah terbatas gamer akan mendapatkan figurine karakter game setinggi 18cm, art book dan peta arena permainan, steelbook, replikai uang emas Jepang, dan konten digital soundtrack.(MMI)