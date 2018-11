Blizzard Siapkan Game Warcraft Bergaya Pokemon GO?

Publisher Blizzard tampaknya sangat serius untuk menggarap game mobile. Kabar yang beredar, mereka tengah menyiapkan beberapa game mobile selain Diablo: Immortal yang diumumkan pada BlizzCon 2018 kemarin.Wawancara antara Kotaku dengan salah stau Lead Designer Blizzard Cory Stockton menyebutkan bahwa Blizzard saat ini memiliki beberapa tim yang mengerjakan beberapa game mobile, yang diadopsi dari franchise karya populer Blizzard.Menariknya, muncul informasi bahwa Blizzard berencana menggarap game spin-off dari seri Warcraft dengan gaya permainan ala Pokemon Go.Mengutip hasil wawancara, hal ini didorong lantaran banyak developer di kantor Blizzard yang memainkan game Pokemon Go, bahkan monumen karakter Orc di depan kantor mereka menjadi salah satu arena Pokemon Gym dari Pokemon Go yang ramai diperebutkan.Di satu sisi, Cory dan co-founder Blizzard Allen Adham mengakui bahwa mereka adalah penggemar game Pokemon Go dan melihat game ini sangat menarik bagi developer. Disebutkan bahwa Blizzard tertarik menggarap proyek kecil seperti game mobile.Tentu saja game mobile yang belakangan menjadi fokus lain dari Blizzard akan membuat penggemarnya yang merupakan gamer berbasis PC kecewa, tapi pihak Blizzard melihat pasar game mobile di Tiongkok dan kawasan Asia sebagai lahan baru untuk digarap.Pendiri Blizzard sendiri disebut memiliki ambisi untuk menciptakan game mobile yang diambil dari seluruh franchise game yang pernah digarap Blizzard.Belum diketahui seperti apa gameplay Warcraft bergaya Pokemon Go tersebut. Game Warcraft sendiri baru saja mendapatkan versi remastered yang mendapat pujian positif.Sejauh ini belum ada laporan respons penggemar game Blizzard atas hal ini. Mengingat kembali saat Diablo Immortal diperkenalkan di BlizzCon 2018 kemungkinan sebagian besar penggemarnya akan kembali memberikan respons negatif.(MMI)