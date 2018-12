Kolaborasi PlayGame dan Disney Bawa Dua Game Anyar ke Indonesia

PlayGame mengumumkan kerja samanya dengan The Walt Disney Company Southeast Asia (SEA). Melalui kolaborasi ini, PlayGame akan bisa menampilkan dua game dengan karakter Disney, seperti Mickey's Delivery Dash dan Olaf's Freeze Fall."Kami selalu mencari kesempatan untuk membawa karakter dan cerita kami menjadi lebih dekat dengan para penggemar," kata Je Alipio, Director and Head, Games Commercialization, The Walt Disney COmpany SEA."PlayGame adalah paltform tempat para game developer Indonesia agar bisa memamerkan game yang sudah mereka buat untuk bisa dimainkan oleh gamer di Indonesia dan mancanegara," kata Anton Soeharyo, CEO PlayGame dalam acara yang diadakan di Artotel Hotel, Selasa, 11 Desember 2018.Dia menjelaskan, untuk memainkan game yang ada di PlayGame, Anda cukup mengakses situs melalui peramban komputer atau smartphone.Contoh tampilan PlayGame.com"Misi kami adalah membantu developer, khususnya lokal, untuk memajukan ekonomi kreatif di INdonesia. Kami ingin memebrikan kemudahan bagi developer memasukkan gamenya di platform ini agar bisa mendapatkan distribusi dan marketing yang layak."Menurut pria yang akrab dengan panggilan Anton ini, salah satu masalah terbesar game developer adalah mendorong para pengguna smartphone mengunduh game buatan mereka, terutama ketika harus bersaing dengan game buatan perusahaan asing yang memiliki dana lebih besar.PlayGame menggunakan teknologi blockchain sebagai basisnya. Tujuannya adalah untuk melawan orang-orang yang berbuat curang saat bermain game dan juga pembajakan.(MMI)