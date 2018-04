Akhirnya Muncul, Cuplikan Perdana Shadow of The Tomb Raider

Bandai Namco Entertainment Asia memberikan konfirmasi kepada Medcom.id bahwa Shadow of The Tomb Raider sudah punya tanggal rilis dan cuplikan perdananya.Shadow of The Tomb Raider akan dirilis pada tanggal 14 September 2018 untuk Xbox One dan One X, PS4, dan PC (Windows). Anda sudah bisa melakukann pre-order versi digital mulai tanggal 1 Mei 2018.Dalam Shadow of The Tomb Raider Lara Croft digambarkan bertualang di hutan dan komplek piramida milik masyarakat kebudayaan Maya di kawasan Amerika Selatan.Lara masih harus berurusan tidak hanya dengan liarnya kondisi geografis di lokasi permainan juga musuh bersenjata. Memanfaatkan kondisi geografis dan kemampuan survival Lara melakukan serangan yang sangat rapi dan senyap, Medcom.id sempat menilai gaya serangannya sama seperti Connor di Assassin's Creed III.Di sini Lara masih sangat lihai memamerkan aksi favoritnya, yakni memanjat tebing dan melompat dari satu tebing ke tebing lainnya. Ditampilkan Lara Croft sepertinya tengah mencoba menghentikan ritual pengorbana yang biasa dilakukan oleh bangsa Maya menjelang fenomena gerhana matahari.Ritual tersebut sama seperti yang disajikan dalam film Apocalypto tahun 2006 yang ditulis oleh Mel Gibson. Kembali ke game ini, Lara berhasil mencegah ritual pengorbanan tersebut, namun pada bagian terakhir narasi yang diucapkan oleh Lara, dia mempertanyakan tentang masaa depan dirinya.Boleh dibilang seri ini mungkin akhir dari trilogi Lara Croft versi muda yang kemudian akan menjadi awal dari jalan cerita Lara mulai menyandang title sebagai Tomb Raider.(MMI)