Rayakan Usia ke-25, Ubisoft Hadirkan Kembali The Settlers

Tidak hanya menyampaikan game terbaru, Ubisoft di ajang Gamescom 2018 juga mengumumkan kehadiran game lawas yang hidup lagi, The Settlers.Ubisoft menyampaikan bahwa mereka akan menghadirkan kembali The Settlers untuk PC, sebagai wujud perayaan usia ke-25 game tersebut yang pertama kali dirilis pada tahun 1993. Tentunya seluruh tampilan akan doptiimalkan dengan spesifikasi saat ini.The Settler terbaru ini akan digarap oleh studi Ubisoft Blue Byte yang dipimpin oleh Volker Wertich, kreator The Settlers. Dari sisi gameplay, The Settlers masih akan menyajikan simulasi pembangunan RTS yang sama seperti sebelumnya.Game The Settlers tersebut dibangun menggunakan game engine Snowdrop milik Ubisoft. berdasarkan video trailer yang diunggah, Ubisoft terlihat bahwa game ini menampilkan kualitas grafis yang lebih halus tapi tetap detil.Disebutkan Ubisoft bahwa ketujuh seri The Settlers sebelumnya akan hadir di dalam paket perayaan usia ke-25 The Settlers, sehingga gamer bisa menikmati latar cerita dari seluruh seri The Settler.Ubisoft menambahkan, mereka juga menyiapkan sistem gameplay yang lebih detil lagi, seperti food system dan multi-worker job yang lebih kompleks, sehingga menyajikan tantangan baru dalam menciptakan kota era Abad Pertengahan buatannya.Secara eksklusif, game ini hanya akan diihadirkan untuk PC dan tersedia di layanan Uplay Ubisoft mulai tanggal 15 November 2018.(MMI)