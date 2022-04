Game The Witcher 3 Versi PS5 dan Xbox Series X Bakal Tertunda

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: CD Projekt tampaknya belum akan menyediakan versi upgrade atau next-gen game The Witcher 3 untuk konsol generasi terbaru yaitu PS5 dan Xbox Series X seperti publisher atau developer lain.Kabar terbaru menyebutkan bahwa CD Projekt menarik game The Witcher 3 next-gen dari pengerjaan oleh tim developer Saber Interactive seperti yang sudah diumumkan pada tahun 2020. Mereka memilih mengerjakan versi upgrade tersebut di studio mereka sendiri.Hal ini disampaikan langsung lewat akun Twitter resmi @witchergame yang menyebutkan peluncuran The Witcher 3: Wild Hunt versi next game di kuartal kedua tahun ini harus ditunda hingga pemberitahuan selanjutnya.Informasi tersebut menandakan bahwa kehadiran game tersebut masih belum akan diketahui. Langkah yang diambil CD Projekt memang cukup aneh mengingat versi porting The Witcher 3: Wild Hunt ke Nintendo Switch di tahun 2019 dikerjakan oleh Saber Interactive.Sebelumnya beredar kabar bahwa versi next-gen The Witcher 3 dikerjakan oleh tim studio Saber Interactive cabang St. Petersburg di Rusia. Namun CD Projekt termasuk developer game yang ikut memutus bisnisnya di negara tersebut sebagai gerakan protes terhadap perang yang dilakukan Rusia ke Ukraina.Saat itu CD Projekt memutuskan bisnis dan penjualan semua game termasuk layanan di negara Rusia. Meskipun demikian pihak CD Projekt maupun Saber Interactive enggan memberikan komentar atas dugaan tersebut, dikutip dari situs Kotaku.Kondisi ini sangat disayangkan melihat begitu banyak developer dan publisher game yang menyediakan upgrade ke versi next-gen untuk game kategori AAA mereka. The Witcher 3: Wild Hunt sendiri dipuji sebagai game single player yang menarik di tengah era game online.