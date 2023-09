Cara Top Up Diamond ML Pakai Pulsa dengan Mudah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa untuk melakukan top up Diamond di Mobile Legends justru bisa menggunakan pulsa. Maka dari itu, para pemain bisa melakukan hal tersebut dengan mudah. Menjadi salah satu metode yang cukup sering dilakukan, sehingga banyak pemain yang melakukan top up Diamond Mobile Legends menggunakan pulsa.Sebelum itu, pastikan kamu sudah mempunyai cukup pulsa agar bisa melakukan top up. Maka dari itu, berikut adalah cara yang bisa kamu lakukan agar mampu melakukan top up Diamond Mobile Legends menggunakan pulsa:1. Buka Mobile Legends.2. Kemudian, pilih “Top up” pada menu “Diamonds”.3. Setelah itu, kamu bisa pilih metode yang ingin kamu gunakan.4. Pilih top up menggunakan pulsa.5. Kamu diminta untuk pilih jumlah top up.6. Masukan nomor telepon kamu.7. Konfirmasi pembelian.8. Kemudian, kamu bisa melihat saldo Diamonds, jika bertambah maka proses sudah berhasil.Itulah cara mudah yang bisa kamu lakukan agar kamu mampu melakukan top up Diamonds Mobile Legends dengan mudah. Perlu kamu ketahui, bahwa pulsa yang kamu miliki mempunyai saldo yang cukup.