Sajikan Open-World 3D, Game Tower of Fantasy Gelar Closed Beta Test di Indonesia

Jakarta: Gamer mobile di Indonesia terutama penggemar genre open-world 3D bergaya anime bakal mendapatkan kesempatan untuk menjajal lebih dulu game terbaru yang akan dirilis di Tanah Air yaitu Tower of Fantasy.Game garapan Hotta Studio yang akan dirilis di Indonesia oleh Level Infinite akan menyajikan gameplay ala game mobile terkini berisi elemen puzzle interaktif dengan tema sci-fi dan grafis sinematik.Level Infinite mengumumkan bahwa game Tower of Fantasy menggelar tahap Closed Beta Test (CBT) secara terbatas untuk gamer di Indonesia, Thailand, Brazil, Amerika Serikat, dan Jepang. Tahap CBT kedua ini akan telah dibuka pendaftarannya sejak 22 Juni 2022 dan berlangsung selama lima hari ke depan.Tower of Fantasy akan menyuguhkan dunia permainan dengan nuansa sci-fi dan post-apocalyptic yang sangat kental. Di sini gamer juga bakal disuguhkan jalan cerita yang mendalam untuk menyelematkan dunia dari kehancuran dengan membangun sebuah peradaban baru.Tidak hanya mengandalkan kualitas grafis sinematik yang dibangun dari Unreal 4 Engine, di sini juga ada pertarungan yang menambah keseruan pemain Tower of Fantasy. Game ini akan mengusung sistem MMORPG yang sudah akrab di kalangan gamer dengan berisi banyak kustomisasi.Tower of Fantasy pertama kali diperkenalkan pada event game exhibition ChinaJoy 2020. Game ini diklaim sebagai game mobile paling ambisius sebelum sempat menghilang tanpa kabar.Namun dengan pengumuman tahap Closed Beta Test di beberapa negara sekaligus Hotta Studio menyatakan bahwa Tower of Fantasy masih disiapkan dan bakal segera rilis dalam waktu dekat. Tidak hanya di smartphone, tahap CBT game ini juga bisa dimainkan lewat platform PC.