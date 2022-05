Heroes of Crown Mobile Resmi Dirilis di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: VNG resmi meluncurkan game mobile terbaru mereka yaitu Heroes of Crown setelah awal bulan ini menggelar tahap pra-registrasi di Indonesia dengan menyediakan sejumlah hadiah menarik.Heroes of Crown mengusung gameplay idle game yang tersedia untuk Android maupun iOS, jadi setiap pemain bisa tetap menikmati keseruan game ini sambil tetap melakukan aktivitas atau pekerjaan mereka.Pemain hanya butuh melakukan konfigurasi awal atau sesekali di tengah permainan dan seterusnya game akan bermain secara otomatis. Heroes of Crown juga menawarkan sistem collection game yang menyediakan ratusan Hero menarik meliputi enam jenis elemen berbeda.Pemain bisa mengumpulkan Hero dengan elemen wind, water, fire, light, dark, dan chaos. Setiap elemen memiliki grade tersendiri mulai dari green, blue, purple, dan yellow, sementara elemen chaos hanya memiliki grade warna red.Elemen chaos disebut sebagai yang paling langka dan hanya bisa didapatkan pada event tertentu. Heroes of Crown juga hadir sebagai game free-to-play dengan fitur AFK Bonus, sehingga pemain tidak akan melewatkan bonus di dalam game meskipun tidak sempat login.“Kalian bisa mengumpulkan hero-hero Waifu yang menarik dan lucu, dengan 6 Elemen yang dimiliki maka sulit bagi player manapun untuk langsung menjadi yang terbaik. Hadiah yang melimpah di user yang rajin mengikuti event kami baik di sosial media maupun in-game,” tutur Product Operation Lead VNG, Jhonsen.VNG telah menyiapkan beberapa in-game event berupa Theme Event. Player bisa mendapatkan karakter khusus, Server Event yang sekaligus berfungsi memperkenalkan berbagai fitur & aktivitas game ini ke para pemain, dan Top Up Event dengan berbagai keuntungan bagi para pesertanya.Di waktu dekat Heroes of Crown juga akan menggelar berbagai aktivitas mulai dari live stream, review game, dan walkthrough bersama sejumlah influencer game di Indonesia.“Sejak awal, para gamer Indonesia menyambut game ini dengan antusias. Strategy Game dengan grafis yang menarik ini merupakan kandidat kuat untuk menjadi Game Mobile terbaik 2022,” tandas Merketing Lead VNg, Sheilla Pinem.