Tower of Fantasy Rilis Trailer Terbaru, Pamer Karakter dan Grafis Game

Jakarta: Game multi-platform Tower of Fantasy kembali meramaikan internet lewat trailer terbaru yang baru saja dirilis oleh Level Infinite dan Hotta Studios. Di video berdurasi sekitar satu menit ini ditampilkan sejumlah karakter sekaligus tampilan grafis di dalam game.Tower of Fantasy akan hadir untuk platform mobile Android dan App Store serta PC lewat Steam dan Epic games Store. Game ini sendiri sudah membuka event pra-registrasi dengan klaim sudah ada lebih dari satu juga pendaftar dan ditargetkan rilis pada kuartal ketiga tahun 2022.Seusai dengan tema yang diusung game Fantasy of Tower yaitu sci-fi maka karakter yang tampil punya outfit futuristik dan skill yang unik saat dimainkan nanti.Karakter yang diperkenalkan adalah Meryl, Hykros Executor senior yang unggul dalam misi tingkat S dengan pedang dan keahlian tempurnya. Dia mengadopsi pendekatan yang keren dan sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam pikirannya.Shiro, "si penyendiri yang menyukai lautan" yang bersemangat dalam mempelajari lautan dan keistimewaannya, Shiro sudah berkelana seorang diri dan mempelajari distribusi lautan selama beberapa tahun dan berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman umat manusia tentang Aida.Samir, Hykros Executor yang bertindak bebas dan suka mengerjai orang dengan trik-trik yang tidak berbahayam dia cukup disukai di kalangan Elite Executor. Selanjutnya adalah King, selalu memecahkan masalah dan mendapatkan apa yang diinginkannya melalui kekerasan tapi memiliki tampilan Flamboyan.Sosok bernama Crow dengan senjata dan trik belati yang memukau serta koleksi belati kebanggaannya. Si jenius Zero dengan kemampuan di bidang komputer dan mampu menghancurkan semua catatan tengan dirinya.Selanjutnya adalah Cocoritter yang punya kemampuan penyembuhan dan bertekad untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Terakhir adalah sosok Nemesis yang mengalami modifikasi oleh Heirs of Aida dan menjadi Angel of Clemency dan memiliki naluri sebagai mesin pembunuh.Tidak hanya menyajikan dunia sci-fi dengan tampilan warna dan kesan futuristik nan artistik. Tower of Fantasy juga menyajikan gameplay RPG dengan konsep open-world yang bisa dijelajahi. Pemain bisa menciptakan pertarungan epik baik sendiri maupun bersama pemain lain secara online.