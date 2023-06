Server Forza Horizon 1 dan 2 Segera Dimatikan per Agustus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Forza Horizon menjadi salah satu game balap yang cukup ikonik dalam industri game, dan belum lama ini dikabarkan bahwa server Forza Horizon 1 dan 2 akan segera dimatikan.Seperti yang diketahui, game ini memang mengajak para pemain untuk bermain online dan melakukan balapan bersama dengan teman dan game ini juga berhasil tertanam dalam benak para penggemar game balap.Pertama kali game Forza Horizon 1 muncul game tersebut hanya bisa dimainkan menggunakan platform Xbox 360. Bahkan, game tersebut pertama kali rilis pada 2012 silam. Kemudian, untuk game Forza Horizon 2 sudah rilis sejak 2014.Game-game dari lini Forza Horizon memang sudah bisa dikatakan ikonik karena para pemain mempunyai kebebasan dalam melakukan kustomisasi atau modifikasi mobil mereka. Mulai dari mesin yang bisa dimodifikasi, hingga body mobil. Selain itu, Forza Horizon juga memberikan berbagai pilihan manufaktur yang lengkap kepada para pemain.Memang banyak yang memperdebatkan antara Forza Horizon dan Need For Speed. Tetapi, bisa dikatakan bahwa jajaran manufaktur yang dibawa oleh Forza jauh lebih lengkap dibandingkan Need For Speed. Sebagai salah satu contohnya, manufaktur asal Jepang, Toyota hanya tersedia pada Forza saja, tidak ada di game Need For Speed.Informasi server shutdown ini dikutip dari Gamespot yang mengatakan bahwa kedua game tersebut akan segera mematikan server mereka pada 22 Agustus mendatang. Jadi, para pemain sudah tidak bisa bermain online multiplayer di game tersebut. Tetapi, para pemain masih bisa bermain single player di kedua game tersebut.Wajib diketahui, para pemain yang sudah pernah mengunduh beberapa DLC seperti Forza Horizon 2 Fast & Furious maka mereka dimungkinkan bisa mengunduh konten tersebut kapanpun yang diinginkan. Hanya yang menghilang semua konten online seperti livery mobil dan leaderboard.