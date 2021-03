Call of Duty: Mobile Season 2 Bocorkan Konten dan Fitur Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Garena membocorkan konten dan fitur baru yang bisa dinikmati di game Call of Duty: Mobile Season 2. Banyak item gratis baru dan pembaruan mode seperti peta Shoot House dan karakter baru seperti Mara dan Mil-Sim.Mode dan konten baru menarik siap dinikmati oleh semua pemain di Garena Call of Duty: Mobile di awal bulan ini. Pemain akan melihat tema terbaru yang hadir, termasuk mode Battle Royale baru 'Tank' di mana pemain dapat merakit tank sesuai blueprint yang ada dan mengelilingi map Isolated.Selain itu, season ini juga menghadirkan berbagai pengalaman multiplayer baru dengan Gunfight Sniper, renovasi dari map 'Shipment' dan peta terbaru Shoot House.Kembali dengan tema terbarunya, Garena Call of Duty: Mobile juga menghadirkan Battle Pass Season terbaru 'Day of Reckoning'. Senjata baru juga telah disiapkan untuk memulai perjalanan baru, termasuk Epic KRM-262, BK-57, M4LMG, HVK-30 dan senjata serta karakter favorit penggemar lainnya.Dalam update terbaru, New Ranked Series 1 akan memberikan pemain kesempatan untuk mendapatkan senjata Epic QXR - Roaring Steel baru sebagai salah satu SMG favorit dengan fire rate yang tinggi.Para pemain juga berkesempatan untuk menggunakan Krueger - Ruptured Steel sebagaikarakter baru yang bisa didapatkan di ranked series baru ini. Hadiah juga tidak terbatas pada item in-game, melainkan merchandise eksklusif juga telah disiapkan untuk para pemain terbaik diantara semua yang ada di leaderboard.Peningkatan berbagai optimasi teknis demi kelancaran kinerja game juga terus dilakukan Garena. Pada update terbaru, beberapa optimasi game yang disertakan seperti optimasi grafikgerak dan senjata baru ditambahkan untuk meningkatkan pengalaman pemain di Battle Royale.Selain itu, pengoptimalan untuk logika matchmaking, fitur 'overview' tambahan dalam loadout, dan peningkatan mode permainan juga telah diperbarui di musim ini untuk mode multiplayer. Pengoptimalan lain tidak terbatas pada penghapusan bug seperti bug visual di beberapa peta dan mode permainan.Tak hanya karakter terbaru di battle pass yang menunggumu, karakter cantik 'Charly' kembali hadir dengan tampilan barunya. Karakter Charly pun dapat langsung dimiliki hanya dengan download dan juga update Garena Call of Duty: Mobile.(ACF)